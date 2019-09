Martin Ødegaard med scoring da Real Sociedad beseiret Atlético Madrid

Serielederen gikk på sitt første tap da Ødegaard og La Real inviterte til sesongens første hjemmekamp på Anoeta.

REAL SOCIEDAD - ATLÉTICO MADRID 2-0

ANOETA (Nettavisen): Det ble en vanvittig aften da Real Sociedad ønsket velkommen til sesongens første hjemmekamp, for med Martin Ødegaard i hovedrollen ble Atlético Madrid senket 2-0.

Like før halvtimen spilt fikk nemlig nordmannen ballen inne i Atlético Madrid-boksen, vendte vekk en forsvarer og fikk lurt inn 1-0 for hjemmelaget. Det var nordmannens andre scoring for La Real denne sesongen.

Han spilte også en stor rolle på 2-0 da han slo innlegget som Alexander Isak headet på mål. Atleti-keeper Jan Oblaks retur endte i føttene på debutanten Nacho Monreal, som satte inn 2-0.

Det var flere som hyllet Ødegaards mektige prestasjon mot Madrid-klubben på sosiale medier. Blant dem var TV 2-eksperten Jesper Mathisen:

- Briljant! Fortsetter han på dette nivået er det bare å glede seg til å se Ødegaard for Real Madrid neste sesong, for dette er rett og slett enormt imponerende! Han styrer butikken mot et av verdens beste lag, sier Mathisen på Twitter.

Også den velkjente fotballjournalisten Sid Lowe var ute med hyllesten av Ødegaard på Twitter:

- Mål! Ødegaard! La Real leder 1-0! En utsøkt pasning som starter det. Det er retningsendring, men det tar ikke bort fra et det er en kjempescoring, skriver Lowe på Twitter.

Etter kampen var trener Imanol Alguacil veldig imponert over det han hadde sett fra sitt eget lag:

- Å slå serielederen, spesielt der er vi er, og når vi tenker på den kvaliteten de har i laget. Vi slåss mot den rivalen vi har forhånd oss, og laget forsøkte å gjøre nøyaktig det vi ønsket å gjøre, sa Alguacil under pressekonferansen der Nettavisen også var tilstede.

Han var tydelig på at dette var en stor dag for klubben:

- For Real Sociedad er det stort, det er det nok for dere også. Debuten var slik vi drømte om den. Jeg har drømt denne uken om noe, og det er noe likt det som skjedde i dag.

- Jeg har ikke ord, for dette har vært helt fantastisk.

Om Martin Ødegaard var Alguacil ordknapp:

- Før vi signerte ham hadde vi sett ham. Vi visste hva han hadde gjort, og det overrasket meg ikke. Jeg ønsker ikke å snakke bare om ham, for dette er et lag.

Real Sociedad åpnet som kjent sin hjemmebane for første gang denne sesongen. Klubben har nemlig spilt sine tre første LaLiga-kamper borte grunnet restaurering av sin hjemmebane.

Og seieren på nyåpnede Anoeta betyr at Real Sociedad suser hele åtte plasser opp på LaLiga-tabellen. De ligger dermed femteplass, etter å ha sesongdebutert på egen hjemmebane.

Sesongens første tap for Atlético Madrid gjør ikke så altfor mye for Diego Simeones lag. De ligger fortsatt på tabelltopp.

I SENTRUM: Martin Ødegaard briljerte for Real Sociedad. Foto: Ander Gillenea (AFP)

Les mer: Real Sociedad-legende Xabi Prieto med klar melding til Ødegaard

Usikkerhet

Det første kvarteret bar i stor del preg av to lag som ikke ønsket å gikk initiativet til motstanderen. Det gjorde at hverken Real Sociedad eller Atlético Madrid ønsket å ta unødvendig sjanser.

For Martin Ødegaards del betød det at han ofte måtte komme ned i banen for å være i kontakt da Atleti-spillerne pakket sammen alle rommene, slik de har for vane å gjøre under trener Diego Simeone.

Heller ikke João Félix fikk fritt spillerom, men den portugisiske superstjernen presenterte seg uansett med et skudd i det 23. minutt som seilet godt utenfor keeper Miguel Ángel Moyas lengste stolpe.

Kun to minutter etter kombinerte Ødegaard og svenske Alexander Isak, og den svenske spissen suste fra det som var av Atleti-spillere. Deretter spilte han stjernespiller Mikel Oyarzabal igjennom, men en fantomredning av Jan Oblak stoppet La Reals nummer ti.

JUBEL: Martin Ødegaard blir gratulert av Mikel Oyarzabal og Alexander Isak etter sin scoring. Foto: Ander Gillenea (AFP)

Atleti slet med å spille seg igjennom et organisert La Real-forsvar, men like etter halvtimen plantet Thomas Lemar en fantastisk corner på panna til Koke. Ballen hadde god retning, Moya hadde null kontroll, men kunne puste lettet ut da ballen suste på feil side av stolpen for Atletis midtbanespiller.

Ødegaard ønsket også å vise frem dødballfoten sin i det 33. minutt da han fant hodet til Aritz Elustondo. Hans heading fant veien frem til forsvarskollega Diego Llorente. Kun en oppofrende José María Giménez i Atleti-forsvaret forstyrret Llorente nok til å sette ballen over mål.

Det var i luftrommet La Real skulle true Atleti i den første omgangen, for etter at Ødegaard, Isak og Portu brøt fri på en corner, så var det sistnevntes innlegg som fant pannebrasken til Oyarzabal. Kun en blokk fra en Atleti-forsvarer stoppet ballen fra å gå på Oblaks mål.

Det var Real Sociedad som var nærmest i løpet av de første 45 minuttene, men dommer Antonio Mateu Lahoz kunne sendte lagene til pause på stillingen 0-0 på Anoeta.

Les mer: Ødegaard hylles for fysikken etter Instagram-bilde: - Maskin!

Ødegaard-showet

I andre omgang kom La Real som skutt ut av en kanon, og allerede før minutter var spilt testet Joseba Zaldua skuddfoten sin fra distanse. Dessverre for hjemmelaget suste ballen over for høyrebacken.

João Félix var nesten ikke å se i den første omgangen, men etter 50 minutter spilt fikk han ballen inne i boksen av høyreback Kieran Trippier. Kun en unormalt dårlig avslutning av 19-åringen gjorde at det ikke stod 1-0 til bortelaget.

I den andre omgangen var Ødegaard foretrukket mer ut mot høyre, mens han startet noe mer sentralt i den første omgangen. Det gjorde at han ved flere anledninger enten fikk spilt frem en av sine lagkamerater i angrep, eller vant frispark.

Etter 56 minutter var det over for João Félix, som rett og slett ikke maktet å sette sitt preg på kampen for bortelaget. Han ble erstattet av argentinske Ángel Correa.

MÅTTE AV: Jan Oblak ble liggende i flere minutter før han til slutt kunne gå av banen selv. Foto: Ander Gillenea (AFP)

Og så i det 59. minutt skulle det skje. Etter å ha satt i gang Mikel Merino på en kontring, så fikk Ødegaard ballen tilbake. Nordmannen vendte vekk én spiller før han hamret til. Ballen gikk via en Atleti-spiller, men snek seg forbi Oblak. Martin Ødegaard hadde gitt Real Sociedad 1-0.

Nordmannen var ikke ferdig. For i det 61. minutt svingte han inn et innlegg som Alexander Isak header mot mål. Oblak må slå til retur, og inne foran kassa ventet Nacho Monreal, som la på til 2-0 for hjemmelaget.

Det ble ingen artig kveld for Oblak som fortumlet måtte gå av banen etter smellen med Monreal før 2-0-scoringen. Han ble erstattet av Antonio Adán til øredøvende applaus fra Anoeta-publikummet.

Innbyttet av Adán gjorde ikke at Atleti-forsvaret virket noe mer trygge, for like etter var Isak være ved å benytte seg av en retur, men Atleti-forsvarerne fikk ryddet unna i grevens tid.

I den andre enden viste Moya seg frem, først med en vanvittig redning på et skudd inne i boksen, før han igjen var oppe og klasket unna en heading fra Giménez på påfølgende corner.

Ødegaard fortsatte å plage bortelagets forsvar, men det virket som Atleti hadde vært. Ved flere anledninger kastet de spillere foran for å stoppe nordmannens skuddforsøk.

Atleti forsøkte ved flere anledninger å mønstre et comeback, men det ville seg ikke for Diego Simeones mannskap denne kvelden. Dermed kunne Ødegaard og hans lag smile bredt etter å ha vunnet 2-0.