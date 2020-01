Martin Ødegaard og Real Sociedad videre i den spanske cupen

Nordmannen vartet opp med ny målgivende da Real Sociedad gikk videre.

REAL SOCIEDAD - ESPANYOL 2-0



Martin Ødegaard og Real Sociedad er videre i den spanske cupen etter at LaLiga-rival Espanyol ble slått 2-0 hjemme på Anoeta onsdag kveld. Laget fra Baskerland hadde få problemer med å sikre seg seieren.

Ander Barrenetxea banket ballen i mål like før puase, før Ødegaard spilte hovmester da han spilte fri Alexander Isak som doblet ledelsen. Det var uansett gjennomsnittsalderen på Imanol Alguacils lag som brakte oppmerksomhet.

Midtstopper Diego Llorente var nemlig eldstemann på banen for hjemmelaget med sine 26 år, mens Barrenetxea var yngst med sine 18. Gjennomsnitssalderen på startoppstillingen til Real Sociedad var på purunge 22 år.

Det fikk Radio Marca-journalisten Yon Cuezva til å undre:

- Her må man sjekke historien om ikke dette er den yngste startoppsillingen i Real Sociedads historie. Real Sociedad spiller med et lag med gjennomsnittsalder på 22, skriver Cuezva på sin Twitter-konto.

Det kan fort vise seg at de unge er de Alguacil må satse på den tid det er rapportert i flere spanske medier at 28-åringen Willian José, som er lagets toppscorer, er på vei til Tottenham.

For Real Sociedads del så betyr seieren over Espanyol at de nå er klare for åttedelsfinalen av den spanske cupen.

18-åringen

Ødegaard hadde sin virkelige store sjanse etter fem minutter da han ble spilt fri inn i Espanyol-boksen av Mikel Oyarzabal. Etter å ha danset seg forbi et par av motstanderne fikk han løsnet skudd inne i Espanyol-boksen.

Dessverre for Ødegaard og La Real så suste ballen gått utenfor Espanyol-buret. Men det var uansett hjemmelaget på Anoeta som virket å ha overtaket i det aller meste av den første omgangen.

Med unntak av et skudd fra Matías Vargas så bød nemlig tabelljumboen i LaLiga på lite offensivt i den første omgangen. Det var Imanol Alguacils menn som skulle bite best fra seg før pause.

For like før halvspilt fikk nemlig Oyarzabal muligheten til å forsere mot Espanyol-målet. Han spilte igjennom unggutten Ander Barrenetxea, og hans skudd sneik seg forbi keeper Andrés Prieto.

Skandinavia i sentrum og trøbbel på Ibiza

Dermed ledet La Real 1-0 over Espanyol etter de første 45 minuttene i cupkampen på Anoeta.

Real Sociedad fortsatte sin dominering av banespillet i den andre omgangen, og det virket som et tidsspørsmål før de skulle finne muligheten til å punktere kampen i Baskerland.

Etter en corner fra Espanyol så ble Ødegaard spilt opp på midtbanen, og fikk sust i vei på kontring. Han spilte fri Alexander Isak, og jobbet seg vei inn i Espanyol-boksen. La Reals svenske stjernespiss hamret til, og Prieto hadde ingen sjanse.

Ødegaards pasning til Isak ble en av de siste tingene han gjorde på banen, for i det 69. minutt valgte trener Alguacil å spare sin norske juvel da han dyttet inn Luca Sangalli på midtbanen.

Det er første gang Ødegaard har blitt byttet ut i løpet av sin Real Sociedad-karriere, opplyser Petter Veland på sosiale medier.

Espanyol maktet aldri å komme tilbake på Anoeta, til tross for at den kinesiske stjernespilleren Wu Lei kun var centimetre fra å finne nettmaskene i det 77. minutt. Han hamret ballen i tverrliggeren.

Det endte til slutt 2-0 til Real Sociedad etter scoringer av Ander Barrenetxea og Alexander Isak.

Det så ut til å bli en aldri så liten cupbombe på Ibiza da selveste Barcelona gjestet ferieøya. Hjemmelaget UD Ibiza spiller nemlig på tredje nivå i det spanske ligasystemet, og med drøye kvarteret igjen så ledet de 1-0.

To scoringer av superstjerner Antoine Griezmann gjorde at Quique Setién kunne pustet lettet ut i sin andre kamp som Barcelona-sjef. Det katalanske storlaget er klare for neste runde.

Barcelona gikk hele veien til finalen i fjorårssesongen. Men i turneringens aller siste kamp ble Valencia et nummer for store, og vant den spanske cupen for første gang siden 2008.

Tidligere har det vært slik i den spanske cupen at lagene har spilt oppgjørene over to kamper. Nytt av året er at man kun spiller én kamp, hvilket gjør at man har fått flere overraskelser. Blant dem er at Recreativo Huelva har tatt seg videre etter å ha slått ut Osasuna.