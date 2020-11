Martin Ødegaards skadesituasjon bekymrer ikke Lagerbäck: - Ikke hatt kontakt med Real Madrid

Martin Ødegaard er akkurat tilbake for Real Madrid etter en skade på forrige landslagssamling. Mandag møter han på nytt opp for det norske landslaget.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): I midten av oktober rapporterte Real Madrid at Martin Ødegaard returnerte skadet fra Norges forrige landslagssamling. Ifølge meldingene ville nordmannen være satt ut av spill med en skade og gå glipp av Norges landskamper i november.

Forrige uke fant Lars Lagerbäck allikevel plass til den offensive midtbanespilleren i troppen.

Søndag kom Ødegaard, til fleres overraskelse, også inn som innbytter i det ydmykende 1-4-tapet mot Valencia.

Manager Zinedine Zidane fikk lørdag spørsmål om han var irritert over at 21-åringen ble tatt ut til landskamper med Norge kort tid etter skadeavbrekket.

- Det spiller ingen rolle om det irriterer meg eller ikke. Landslaget hans kan kalle ham inn og det er det de gjør. Han er med oss i morgen, uttalte Zidane lørdag.

Flere spanske medier påpekte at Zidane ikke virket spesielt fornøyd med at Ødegaard må avgårde på et nytt landslagsoppdrag så tett etter leggskaden han nylig ble friskmeldt fra.

Zinedine Zidane har akkurat fått nordmannen tilbake fra skade. Mandag må Real Madrid gi slipp på midtbanespilleren i nærmere to uker. Foto: Oscar Del Pozo (AFP)

- Ingen kontakt med Madrid

Nettavisen tok opp Ødegaards situasjon med Lars Lagerbäck på mandagens digitale pressekonferanse på Ullevaal stadion.

- Jeg har ikke fått noen reaksjoner i det hele tatt fra Real Madrid. Jeg har heller ikke hørt at det medisinske teamet har hørt noe. Jeg tror ikke det har vært noe kontakt med Real Madrid, sier Lagerbäck til Nettavisen.

Norge-sjefen ønsket ikke å si noe om Ødegaard ville spille fra start i de kommende landskampene, men svensken gikk langt i å antyde at det vil bli flere debutanter og spillere med mindre rutine i aksjon i onsdagens treningskamp mot Israel.

- Fordelen med treningskamper er at man prøver å gi noen nye spillere sjansen. Vi må ta noen hensyn med tanke på belastning og vi vil absolutt ikke risikere noe før Romania og Østerrike. Man vil nok helt klart få se en del mindre erfarne spillere mot Israel, sier han.

Lagerbäck sier at i hvert fall ikke han opplever noen sterk misnøye fra gigantklubben i Madrid rundt uttaket av Ødegaard.

- Min opplevelse og erfaring med Spania er at det veldig sjelden problemer med spanske lag om å slippe sine spillere til landslag. Der bruker de å være ganske profesjonelle, slik er regelboken og den pleier de å følge, sier Lagerbäck til Nettavisen.

Landslagssjef Lars Lagerbäck fikk spørsmål om det mye omtalte bråket under forrige samling. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB)

- Lagt bråket bak meg

Det mye omtalte landslagsbråket ble naturlig nok også et tema på mandagens pressekonferanse.

Lagerbäck og Stefan Johansen hevdet begge at det nå er et tilbakelagt kapittel, selv om de tidligere har varslet at saken vil bli tatt opp internt under samlingen.

- Vi har ikke samlet hele gruppen enda, så vi har ikke kunnet snakke. Når det gjelder det som skjedde forrige samling så har jeg lagt den bak meg så jeg har ingen videre kommentarer til det, sier Lagerbäck.

I tillegg til internt bråk har det også vært mye oppmerksomhet rundt at Norge skal spille en mindre betydningsfull treningskamp i Oslo, med det store smittetrykket byen står under for øyeblikket .

- Det er forståelig at det blir reaksjoner på det. Det er en Uefa-protokoll som har bestemt det. Rammene vi følger er ganske strenge med denne boblen vi lever i og at vi er på hotellet. Når omstendighetene er som de er så følger vi protokollen til det fulle. Vi gleder oss til å spille kamp uansett om det er treningskamp eller Nations League, sier Stefan Johansen til Nettavisen.

Kaptein Stefan Johansen får ikke spille Premier League-fotball med Fulham, men er med for Norge. Foto: Fredrik Varfjell (NTB)

Midtstopper Stefan Strandberg på sin side har absolutt ingen problemer med å spille landskamp i Oslo under den nåværende koronasituasjonen.

- Vi følger strengere regler enn de fleste. Vi er pålagt ganske strengt regime og det følger vi slavisk. Jeg har ingen betenkeligheter med at vi kommer hjem og spiller her på onsdag, ikke i det hele tatt, avslutter Strandberg tydelig til Nettavisen.

Norge møter Israel på Ullevaal stadion onsdag. Avspark er klokken 18.00.