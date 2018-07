Martin Samuelsen leies ut til nederlandsk fotball

Skal spille for VVV-Venlo.

Martin Samuelsen leies ut fra West Ham til nederlandske VVV-Venlo. Det bekrefter klubben som spiller i den nederlandske Æresdivisjonen på sine egne hjemmesider.

De opplyser om at Samuelsen allerede er på plass i klubben, og har begynt trening med klubben som kommer fra byen nær den grensen til Tyskland.

- Venlo er en klubb som passer perfekt i min utvikling. Æresdivisjonen er et skritt i riktig retning for alle unge spillere. Hvis du gjør det bra i Æresdivisjonen, så er det godt for ditt rykte so,m fotballspiller, sier Samuelsen til klubbens offisielle nettside.

Venlo berget plassen i den nederlandske toppdivisjonen med nød og neppe sist sesong, da de endte som nummer 15 av 18. De trenes av nederlenderen Maurice Steijn.

Samuelsen slutter seg dermed til en rekke nordmenn som denne sesongen skal spille i den nederlandske toppdivisjonen.

Fra før spiller Morten Thorsby og Nicolai Næss i Heerenveen, Dennis Tørset Johnsen i Ajax, Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø i AZ Alkmaar, Bjørn Maars Johnsen i Den Haag og Emil Hansson i Feyenoord.

Dette er Samuelsens femte utlån fra London-klubben. Fra før har 21-åringen to opphold i Peterbrough United, samt et opphold hver i Blackburn og Burton Albion. Han var innom sistnevnte i 2018.

West Ham ble tidligere i sommer tatt over av chilenske Manuel Pellegrini, og har sikret seg angrepsspillere som Felipe Anderson og Andrej Jarmolenko i sommer.

Samuelsen står med tre landskamper for Norge, og fikk sitt første landslagsmål i 4-1-seieren over San Marino.

