Martinelli klar for Arsenal

Arsenal bekrefter at de har sikret seg brasilianeren Gabriel Martinelli (18).

Den brasilianske angrepsspilleren har vært koblet til London-klubben den siste tiden og nå melder Arsenal på egen hjemmeside at overgange er i boks.

18-åringen har skrevet under på en «langtidskontrakt» og blir hentet fra den brasilianske klubben Ituano.

Han scoret 10 mål på 34 kamper for den brasilianske klubben.

- Skal ta vare på denne muligheten



Nå gleder han seg over overgangen til Arsenal.

- Helt siden jeg var liten har det vært en drøm for meg og min familie å spille i Europa og for en stor klubb som Arsenal. Jeg skal ta vare på denne muligheten, sier Martinelli i et intervju publisert på Arsenals hjemmeside.

18-åringen forteller at han er en spiller som alltid gir alt og har ambisjoner om å vinne kamper og trofeer.

Ser opp til Ronaldo



Han forklarer videre at han ser opp til Cristiano Ronaldo.

- Han er en spiller som jobber hardt og presser seg selv til å ta det neste steget. Han er alltid på jakt etter titlet og individuelle trofeer, forklarer Martinelli.

Arsenal opplyser ikke om hvor mye de betaler for unggutten, men diverse engelske medier skriver at overgangssummen ligger på cirka 6 millioner pund.

Om Martinelli er ment å gå rett inn på laget er foreløpig usikkert, men unggutten vil få muligheten til å vise seg frem i sesongoppkjøringen.