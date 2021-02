Inter gikk seirende ut av «Derby della Madonnina» mot Milan. 3-0 gjør at de nå har en luke på fire poeng ned til byrivalen på toppen av Serie A-tabellen.

Det var argentinske Lautaro Martínez som ble den store helten for Inter. Han sto for både 1-0- og 2-0-målet med to lekre scoringer. Den belgiske storscoreren Romelu Lukaku hamret inn 3-0 etter halvspilt 2. omgang.

Seieren sørget for at Inter nå er fire poeng foran Milan etter 23 serierunder. Seieren var Inters fjerde strake i Serie A.

Jens Petter Hauge var ubenyttet reserve for Milan.

