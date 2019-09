Mason Greenwood (17) reddet dagen for Solskjær og United

17-åringen ble Manchester Uniteds yngste målscorer i europacupen, noensinne.

MANCHESTER UNITED - ASTANA 1-0:

Manchester United slet lenge med å få ballen i mål i Europa League-møtet med Astana torsdag, men 20 minutter før slutt presenterte en 17-åring seg.

Unggutten Mason Greenwood, som det er enorme forventinger til i Manchester-klubben, stormet inn i feltet og satte kula i nettet fra spiss vinkel.

Fram til scoringen hadde vertene sløst voldsomt med sjansene, og på tribunen begynte publikum å frykte at det skulle bli en meget pinlig kveld på Old Trafford.

Selv om Astana viste seg som en solid fotballag, er det likevel ingen tvil om at alt annet enn seier og tre poeng for United her, ville vært et flaut resultat.

Takket være unge Greenwood kunne manager Ole Gunnar Solskjær puste lettet ut og glede seg over en god start på Europa League-sesongen.

Enorme sjanser



Manchester United styrte første omgangen hjemme på Old Trafford og kom til flere store sjanser, men klarte ikke å sette ballen forbi keeper Nenad Eric.

Spesielt Marcus Rashford kom til en rekke gode muligheter.

Den første store sjansen var det imidlertid Fred som fikk. Etter få minutter fyrte brasilianeren av fra distanse og ballen smalt i tverrligger og ut.

I det 11. minutt var Rashford på ferde. Angel Gomes slo en corner og Alex Tuanzebe ga videre til Rashford. Spissen stormet igjennom og fikk avsluttet fra kort hold, men Astana-keeper Eric, som spilte en solid omgang, reddet skuddet mesterlig.

Unggutten Mason Greenwood hadde fått sjansen fra start og etter 17 minutter ble han spilt fri av Rashford, men avslutningen ble litt upresis og gikk utenfor.

Rotet det til



Kort tid etter var det igjen Rashford som var involvert. Marcos Rojo slo inn og United-spissen fikk hodet på ballen. Han klarte imidlertid ikke å styre den på mål.

Minuttet senere fikk Rashford nok en stor mulighet, men igjen avsluttet han rett på keeper Nenad Eric. Der burde stjernespilleren absolutt ordnet 1-0-ledelse.

Astana hadde ikke all verden å by på, men noen farligheter ble det. Spesielt da Nemanja Matic og Phil Jones rotet det til etter rundt 37 minutter. Matic forsøkte å spille tilbake til Jones, men pasningen ble for svak og Astana kom alene gjennom med keeper Sergio Romero. Avslutningen ble for svak og burvokteren reddet greit.

Greenwood-scoring



Etter pause fortsatte United i samme spor. Vertene skapte sjanse på sjanse.

Mål ble det imidlertid ikke.

I det 62. minutt Astana nær ved å sende sjokkbølger gjennom et stadig mer utålmodig hjemmepublikum. Marian Tomasov dro seg fri på høyre og slo et godt innlegg. Ballen landet i farlig område, men Diego Dalot fikk så vidt kontroll på situasjonen.

Det skulle drøye, og drøye, men snaue 20 minutter før slutt skulle det endelig lykkes for vertene. 17 år gamle Mason Greenwood viste seg for alvor fram.

Den offensive spilleren fikk ballen ute på kanten, dro seg inn i feltet og avsluttet i mål fra spiss vinkel. En herlig scoring av Manchester Uniteds supertalent.

Hjemmelaget kunne senke skuldrene litt etter scoringen. Snaue ti minutter senere holdt Jesse Lingard på å doble ledelsen da han skjøt i stolpen.

Den samme Lindgard fikk en ny mulighet til å pynte ytterligere på resultatet like før slutt, men det ble ikke flere scoringer på Old Trafford torsdag kveld.