Mason Greenwood i hardt vær etter å ha inhalert lystgass

Solskjærs elev har fått lekket en video av seg der han inhalerer lystgass.

På landslagssamling med England for omtrent en uke siden ble Mason Greenwood, sammen med Manchester City-spiller Phil Foden, kastet ut av landslagstroppen grunnet damebesøk på hotellrommet.

Nå er Greenwood nok en gang i rampelyset av negative grunner.

Inhalerte «hippy crack»

United-spilleren har nemlig fått lekket en video av seg, som blant annet The Sun har plukket opp, der han fyller en ballong med lystgass, også kalt «hippy crack» i England, før han videre inhalerer noe av denne potensielt livstruende gassen.

Selve hendelsen skal ha skjedd bare uker før landslagssamlingen med England.

- Han burde vite bedre når han er en toppidrettsutøver, forteller en kilde til avisen, som skal kjenne godt til Greenwood.

Samme kilde hevder likevel at mange mennesker i den alderen i Manchester gjør det samme på fester.

- Dårlig dømmekraft fra min side

Ifølge The Sun har unggutten i en uttalelse gjennom klubben innrømmet sin dårlige «dårlige dømmekraft».

- Jeg har nå blitt oppmerksom på helserisikoen ved å gjøre dette, og aksepterer at det som ble gjort var dårlig dømmekraft fra min side.

- Jeg oppfordrer sterkt andre til å ikke følge mitt eksempel, sier Greenwood videre.

18-åringen som var i hardt vær på landslagssamling med England for en uke siden, er videre tydelig på at han på tross av kontroversene vil vise hva han er god for når United setter i gang sesongen neste helg.

- Som 18-åring lærer jeg hele tiden. Denne uken har jeg også lært at jeg vil bli enda mer bedømt, på grunn av karrièren min, noe jeg må respektere i fremtiden.

- Jeg er fast bestemt på å tilbakebetale den tilliten som manageren og trenerne har vist meg, avslutter han.