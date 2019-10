Mason Greenwood skrev ny kontrakt med United

Den varer fram til sommeren 2023.

Det bekrefter Manchester United på sin nettside fredag kveld.

- Jeg har vokst opp som Manchester United-fan og da er det virkelig en drøm å spille for førstelaget. Jeg vet at når jeg spiller for denne klubben, så representerer jeg hele akademiet og jeg ønsker å betale tilbake den tilliten som trenerne har vist meg opp gjennom årene, sier Greenwood til klubbens nettside.

- Jeg lærer hele veien fra både manageren og trenerstaben. Jeg vet at denne klubben er perfekt for meg og at jeg kan nå potensialet her, sier unggutten.

Solskjær sier han er imponert over den utviklingen 18-åringen har hatt.

- Jeg er storfornøyd med utviklingen hans. Til tross for alderen har han allerede stor fart, fotballintelligens og han er en naturlig avslutter, sier Solskjær.

- Helt siden han kom opp til førstelaget har han imponert alle med holdningen sin. Han har alt som skal til for å bli en toppspiller, sier nordmannen.

18-åringen har imponert etter at manager Ole Gunnar Solskjærs har gitt ham sjansen denne sesongen.

Greenwood var til tider strålende under sommeren treningskamper, og ble i tillegg matchvinner da United vant 1-0 over Astana i Europa League.

Han scoret også i ligacupen da United slet seg videre mot Rochdale.

Nå kan United-supporterne glede seg over at Greenwood har forlenget med klubben.

I avtalen er også en opsjon på å forlenge ytterligere ett år.