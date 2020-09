Mata, Rashford og Greenwood sikret Manchester United-avansement

Manchester United slet lenge med å avgjøre ligacupkampen mot Luton, men to innbyttere sørget for å punktere kampen. Luton-manageren kaller det hele flatterende for Ole Gunnar Solskjærs lag.

LUTON TOWN - MANCHESTER UNITED 0-3:

Manchester United var naturlig nok favoritter mot Championship-klubben Luton i ligacupen tirsdag kveld, men vertene viste seg å bli en tøff nøtt å knekke for et forholdsvis sterkt United-mannskap.

På backen hadde unggutten Brandon Williams fått sjansen og han var sentral da gjestene fikk straffe mot slutten av første omgang.

Syrlig kommentar

Williams fikk ballen inne i feltet og George Moncur kom på etterskudd og felte United-backen. Det ga Juan Mata sjansen til å sende United i ledelsen fra krittet.

FRA START: Donny van de Beek spilte fra start i ligacupen tirsdag. Foto: Nick Potts (AFP / NTB scanpix)

Nykommer Donny van de Beek spilte også fra start for Manchester United og nederlenderen viste ved flere anledninger at han kan bli en viktig spiller.

- Ujevn omgang av Manchester United, men Williams frisk. Van de Beek viser at han er fotballintelligent. Han og Bruno Fernandes bør smelte sammen strålende når de brukes klokt. Så må de ha et knallsterkt midtbaneanker bak seg. Pogba kan være det ... hvis han er beste utgave av seg selv, skrev Lars Tjærnås på Twitter.

På tampen av andre omgang sørget innbytterne Marcus Rashford og Mason Greenwood for å kanskje rette opp litt av inntrykket med hver sin scoring.

Dermed endte det ganske komfortabelt for United til slutt.

- Det gjør meg kvalm

Luton-manager Nathan Jones er klar på at resultatet ikke ga et riktig inntrykk av kampen og brukte sterke ord da han snakket med Sky Sports.

- Det er utrolig flatterende. I 85-86 minutter er vi glimrende og så setter de inn Rashford og Greenwood. De kaster inn sine beste når vi forsøker å få en scoring. De trengte en straffe og litt flaks for å ta ledelsen. Men gjennom kampen, på grunn av hvor hardt vi jobbet og den kvaliteten vi viste, er jeg utrolig stolt, sier han.

- Det var en litt unødvendig straffe, fordi om vi hadde forsvart oss godt nok i de områdene, så hadde vi ikke sluppet inn mål. Men det føltes ikke som et stort problem. Vi vokste inn i kampen og kontrollerte ballen mot et topplag. Jeg gløder av stolthet, men 3-0 er flatterende for dem. Måten det får dette resultatet til å virke, gjør meg kvalm. Bortsett fra det, kunne jeg ikke vært stoltere, sier Jones videre.

Solskjær virket ikke enormt imponert av sine gutter da han ble intervjuet etter kampslutt.

- Det å gå videre er det viktigste her. Det er noe positivt å ta med seg. Keeperen (Dean Henderson) gjorde jobben, vi scoret noen fine mål mot slutten og ellers var det en grei treningsøkt, sier Solskjær til Sky Sports.

Straffe

Før pause var det United som hadde de største sjansene og slik sett var det også fortjent at Solskjærs menn etter hvert tok ledelsen. I det 15. minutt kom Mata til en god sjanse, etter at van de Beek hoppet over ballen, men keeper var med på notene.

Etter 20 minutter forsøkte Fred seg fra distanse. Ballen gikk via en Luton-spiller og satte keeper James Shea ut av spill, men kula snek seg utenfor ramma.

Rett før pause ble Williams altså lagt i bakken av Moncur og Mata var sikker.

I andre omgang fortsatte gjestene å skape de største sjansene. Odion Ighalo kom seg igjennom og fikk avsluttet, men det ble blokkert. United fikk fatt i returen og ballen endte etter hvert hos Jesse Lingard. Avslutningen fra spiss vinkel ble reddet på strek.

Rashford punkterte

Etter 73. minutter kom van de Beek til en skuddsjanse fra inne i feltet. Nederlenderen fikk ikke fullklaff, men ballen holdt på å snike seg inn i nettet.

Rundt ti minutter før slutt fikk Luton sine største sjanser i kampen. Tom Lockyer fikk først headet på mål, og var også på returen. Dean Henderson reddet headingen, mens Eric Bailley reddet det andre forsøket på strek.

Kort tid etter ble kampen avgjort da Marcus Rashford ordnet gjestenes andre scoring for kvelden og sikret avansementet for Solskjærs menn.

På overtid satte Mason Greenwood inn gjestens tredje scoring og sørget for at det til slutt ble hederlige tall å reise hjem med for bortelaget.