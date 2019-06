Mata signerte ny United-kontrakt, hylles av Solskjær

Ole Gunnar Solskjær kaller midtbaneveteranen Juan Mata «en av de mest intelligente spillere jeg har jobbet med». Onsdag signerte spanjolen ny United-kontrakt.

Matas nye avtale strekker seg fram til 2021. Han blir dermed værende på Old Trafford i minst to sesonger til.

Kontrakten som ble signert onsdag gir også United opsjon på ytterligere ett kontraktsår.

– Juan er ualminnelig profesjonell og en av de mest intelligente spillerne jeg noen gang har jobbet med. Han er et forbilde for de yngre spillerne med sin innstilling, sier United-manager Ole Gunnar Solskjær til klubbens hj emmeside.

– Han forstår hva det innebærer å være en Manchester United-spiller, og han har omfavnet alt ved denne fantastiske klubben, tilføyer kristiansunderen.

Erfaren

Mata kom til United fra Chelsea i 2014. Han står med 41 landskamper for Spania. I 2010 ble han verdensmester med hjemlandet, og i 2012 bidro han til Spania tok EM-tittelen.

– Det er en stor ære å skulle fortsette å representere denne fantastiske klubben og våre utrolige supportere. Jeg har vært i Manchester United i fem år, og jeg er stolt over å kunne kalle Old Trafford mitt hjem, sier midtbanespilleren.

– Jeg ser fram til å jobbe med Ole og hans fantastiske trenerapparat. Den visjonen de har for denne klubben er spennende, og jeg er så glad for å være en del av den, tilføyer han.

Solskjær trekker også fram Matas personlige egenskaper som et viktig bidrag til spillerstallen.

– I tillegg til det han tilfører på banen, har vi noen fantastiske unge spillere her, og jeg vet at Juans brede erfaring vil hjelpe dem med å realisere sitt potensial i de kommende sesongene, sier nordmannen.

Uvurderlig

Han gleder seg over å ha 31-åringen med på laget.

– Jeg er kjempefornøyd med at han har signert en ny kontrakt, ikke minst fordi jeg vet at hans ferdigheter og mentalitet blir uvurderlige for stallen vår, sier Solskjær.

Mata har rundet 160 ligakamper for Manchester United siden overgangen fra Chelsea.

