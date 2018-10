Matchvinner i cupfinalen etter 25 timers reise

Giorgian De Arrascaeta (til h.), her i aksjon for Cruzeiro i Copa Libertadores, ble matchvinner i den brasilianske cupfinalen etter 25 timer på reisefot. Dagen før spilte han landskamp for Uruguay i Japan. Foto: Eugenio Savio, AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )