Mathis Bolly (28) briljerte i ny Molde-seier

Drømmeuken ble komplett for lynvingen.

RANHEIM - MOLDE 2-3:

På torsdag sendte han Molde videre i Europa League med den avgjørende scoringen i første ekstraomgang mot Aris. Søndag fortsatte drømmeuken for Mathis Bolly, som storspilte mot Ranheim.

28-åringen var involvert i begge Moldes to første scoringer, og var henholdsvis tredje sist og nest sist på ball da Leke James og Martin Ellingsen scoret. James scoret også Moldes tredje mål, mens Erik Tønne og Ola Solbakken kom på scoringslisten for Ranheim.

Bollys opptreden blir bemerket i TV 2s FotballXtra-studio, og mannen som flere ganger har vært den raskeste spilleren i spillserien FIFA, forbauser ekspertene med sin store hurtighet.

- Steget til Bolly. Det ser ikke ut som om det går så veldig fort, men når du ser de andre Ranheim-spillerne, så blir de distansert fullstendig. Han ser ut som han bare tasser og jogger framover, men han løper fra alt som er. Ingen Ranheim-spillere har en sjanse til å henge med, bemerker en småforbauset Erik Huseklepp.

EKSPERT: Tidligere Brann- og Haugesund-profil, Erik Huseklepp. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Potensiell gullgruve

Han får støtte av Jesper Mathisen, som gleder seg stort over at Bolly endelig ser ut til å være skadefri og i nærheten av å få forløst det store potensialet som bor i 28-åringen.

- Det er gøy at Bolly er tilbake, spiller fotball og er frisk. For han er en spiller som det har vært store forventninger til, og som på sitt beste herjet som unggutt. Men så har det vært litt skader, litt motgang og diverse klubbytter. Nå er han tilbake igjen i et miljø som kjenner han godt og de har et bra medisinsk apparat oppe i Molde som kan få skikk på han, sier Mathisen

Sørlendingen tror at Bolly, som ble hentet gratis til Molde før sesongen, kan ende opp med å bli en gullgruve for romsdalsklubben.

- Hvis han blir stabil på sitt beste nivå. Hvis han får spilt seg til fast plass i Eliteserien og leverer målgivende pasninger og mål som han har gjort den siste tiden, så er det en spiller som Molde igjen kan selge ut av Norge for en god del millioner norske kroner, forklarer eksperten.

GULLGRUVE: Jesper Mathisen tror Mathis Bolly kan bli gull verdt for Molde. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Tok over tabelltopp

Søndagens oppgjør i Ranheimsfjæra ble av det målrike slaget. Allerede etter sju minutter kunne Leke James sende gjestene i føringen. Bolly fant Fredrik Sjølstad foran mål, som headet på tvers i feltet. Der dukket James opp og satte inn kampens første scoring.

20 minutter senere utlignet Erik Tønne da han satte inn en retur på et Michael Karlsen-skudd. Molde kontret inn 2-1-målet før pause. Bolly snurret rundt med Ranheim-spillerne på venstrekanten og trillet ballen til Martin Ellingsen. Midtbanespilleren bredsidet bortelaget i føringen.

James scoret sitt andre mål for kvelden da Erling Knudtzon spilte han opp rett etter hvilen, men Ola Solbakken skapte ny spenning med et drøyt kvarter igjen av kampen.

Flere mål kom likevel ikke, og Molde tok tilbake tabelltoppen fra Bodø/Glimt. Bodøværingene møter Sarpsborg 08 mandag, og kan igjen gå opp på førsteplass etter 18 serierunder.

