Mathis Bolly ble den store helten for Molde mot Aris i Europa League

Ellevilt drama for Erling Moes menn i kvalifiseringen til Europa League.

ARIS - MOLDE 3-1 (etter ekstraomganger) (3-4 sammenlagt)

Det ble en ubebehagelig aften for Molde i Thessaloniki, men Erling Moes menn sikret seg avansementet videre i Europa League på dramatisk vis. Kampen måtte til ekstraomganger etter at Aris ledet 3-0 etter ordinær tid.

Hjemmelaget stormet over Molde i den første omgangen, og scoringer fra Javier Matilla og kaptein Georgios Delizisis gjorde at det ble et voldsomt stormløp i den andre omgangen.

Der skulle Nicolas Diguiny sende hjemmelaget til ekstraomganger etter at det endte 3-0, og 3-3 sammenlagt etter den ordinære spilletiden i Hellas.

I forlengningen skulle Mathis Bolly vise seg å bli den store, store helten for de blåkledde fra «Rosenes By».

Hans lobb over keeper Julián ga Molde det bortemålet de trengte, og var med på å gjøre slik at blåkledde er klare for playoffkamper om en plass i gruppespillet av denne sesongens Europa League.

Bolly signerte for Molde tidligere denne sommeren. Hans første kamp for Molde 2 tidligere i juni, mot Spjelkavik, var hans første kamp på over to år etter skademarerittet i tysk fotball.

Denne sesongen har Bolly fått innhopp i Eliteserien både mot Sarpsborg og Viking. Torsdag ble han helten for Molde i Europa League.

Nå er det det serbiske storlaget Partizan Beograd som venter i playoffen for Molde. Det er det siste hinderet før klubben kan juble over plass i gruppespillet av Europa League denne sesongen.

Gresk heksegryte

Det ble overhode ingen morsom start på kampen i Thessaloniki for Molde, for etter fem minutter viste Javier Matilla frem sin dødballfot da han fikk prikket ballen mot Lucas Sasha på en corner.

Han ruvet høyst på ballen fra Matilla, men stussen hans suste like utenfor målet til Lars Craninx. Det var uansett første advarsel på det som ventet i den greske heksegryta for Molde.

For det var ikke bare på banen det var intenst, med de lidenskapelige supporterne i ryggen så virket Aris å ha et ess i ermet. Og det skulle virkelig ta fyr da Matilla fikk sjansen til å fyre i det 25. minutt.

Den tidligere Real Betis-mannen hamret til drøye 30 meter på frispark og Craninx kunne bare se ballen duppe inn i sitt lengste hjørne. Dermed hadde Aris fått en flott start på kampen, men manglet fortsatt mål for avansement.

Det kunne ha sett mye bedre ut for Erling Moes menn da Magnus Wolff Eikrem viste frem sin frisparkfot like etter. Han holdt på å lure Aris-keeper Julián med et smart frispark, men ballen smalt i stolpen fra Eikrem.

Kaptein Georgios Delizisis og stjernespiller Giannis Fetfatzidis manglet fra det første oppgjøret på Aker Stadion, og drøye ti minutter før pause skulle de to vise hvor viktige de er for Aris.

Etter en corner fikk nemlig Fetfatzidis muligheten til å danse seg vei inn i Molde-boksen, og slo et lavt innlegg. Der inne ventet kaptein «Deli» som bredsidet inn 2-0 for hjemmelaget.

Det var Aris som trykket på for den tredje scoringen, som ville utlignet oppgjøret sammenlagt også, men Molde gjorde sitt for å henge i tauene mot aggressive grekere i den første omgangen.

Aris ledet 2-0 etter den første omgangen, og manglet kun én scoring for å virkelig skape dramatikk i dobbeltoppgjøret mot Molde.

Forløsningen

Det vanvittige Aris-presset sluttet ikke i den andre omgangen, og etter 50 minutter fikk venstreback Mihaly Korhut muligheten til å skyte da han snodde seg vei innover i banen. Et pantersprang av keeper Craninx stoppet forsøket.

Slik som i første omgang var Fetfatzidis farlig, og på en corner i det 52. minutt fant han Lindsay Rose. Mannen fra Mauritania fikk avslutte inni boksen, mens han forsøk suste utenfor Craninx' mål.

Gang etter gang var det Fetfatzidis som skapte furore inne i Molde-boksen, og med Ideye Brown på topp, så virket Molde å ha store problemer med å stoppe grekerne hver gang de kom i angrep.

Det var uansett noe rufsete og ikke like effektivitet over angrepene til hjemmelaget i den andre omgangen, som gjorde at Molde etter hvert fikk roet ned tempoet i kampen.

Erling Moe valgte også å kaste innpå Vegard Forren i håp om å kunne kontrollere dødballene i mot i langt større grad enn de hadde gjort innledningsvis i oppgjøret.

Molde bet skikkelig fra seg i det 77. minutt da Ohi Omoijuanfo fikk hamret til fra distanse. Denne gangen fikk Julián ut hånda, og klasket unna forsøket fra den norske landslagsspissen.

I det 84. minutt skulle Nicolas Diguiny gjøre marerittet ennå verre for Molde da han ruvet høyest i luftrommet, og stanget ballen i mål på et innlegg for hjemmelaget. Dermed hadde Aris utlignet sammenlagt.

Ohi hadde en muligheten helt på tampen til å sette inn den forløsende scoringen for Molde da keeper Julián suste ut av egen målgård, og bommet på en klarering like før full tid.

Det ville seg ikke da forsøket ble klarert på streken og det var duket for ekstraomganger mellom de to lagene i Thessaloniki etter at det endte 3-0 til hjemmelaget, og 3-3 sammenlagt.

Bolly til unnsetning

I spilleforlengning var det igjen Aris som var giftigst, og Matilla fortsatte å plage Molde med sine dødballer. I det 100. minutt holdt hans knallharde frispark på å bli styrt i mål.

Like etter skulle Molde være meget nærme da Martin Ellingsen fikk muligheten til å fyre fra distanse. Igjen var Julián kjapt nede og fikk avverget for det greske mannskapet.

Men i det 105. minutt skulle Mathis Bolly fjerne absolutt alt stresset for Molde da han ble spilt fri av Elingsen. Pasningen var god, og avslutningen fra angriperen var ennå bedre. Dermed hadde Molde fått den forløsende bortescoringen.

Aris ga seg ikke, og i det 110. minutt måtte Craninx på ny varte opp med en fantastisk dobbeltredning, den andre mens han var liggende foran mål, for å hindre ny dramatikk i oppgjøret.

I det 114. minutt var det Nicolás Martínez som fikk spilt igjennom tunisiske Hamza Yousef, men foran målet fikk inn angriperen prikket sitt forsøk på mål. Dermed slapp Molde med skrekken nok en gang.

Det ville seg til slutt for Molde og Erling Moe. Scoringen til Mathis Bolly ble til slutt tungen på vektskålen for Molde, som nå er klare for playoff etter å ha vunnet 4-3 sammenlagt over Aris fra Thessaloniki.