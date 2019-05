Mathisen mistenker kampfiksing etter Norges storseier i VM: - Jeg er ikke i tvil

Påstanden får imidlertid nimålsscorer Erling Braut Haaland og andre i den norske leieren til å rynke på nesa.

NORGE U20 - HONDURAS U20 12-0:

LUBLIN / OSLO (Nettavisen): Norge rundspilte Honduras i U20-VM torsdag kveld og vant med smått utrolige 12-0. Erling Braut Haaland ble kampens store spiller. Han scoret hele ni av målene.

Det ble raskt tydelig at Honduras ikke var spesielt interessert i å gi Norge kamp om poengene i gruppespillets siste kamp og det var et usedvanlig blekt lag de norske gutta sto overfor. Braut Haaland og de andre fikk stort sett gjøre som de ville.

Innsatsen til Honduras var såpass svak at TV 2-ekspert Jesper Mathisen raskt fattet mistanke om at Norges motstander forsøkte å tape kampen med vilje.

- Er ikke i tvil



Da Nettavisen snakket med ham rett etter kampslutt, var han fortsatt overbevist.

- KAMPFIKSING: TV 2-ekspert Jesper Mathisen reagerte på kampen mellom Norge og Honduras i U20-VM. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

- For meg er det ingen tvil. Her er det noen som har plassert masse penger på Norge underveis i kampen. Honduras-spillerne har gjort jobben sin. De ønsket nok å tape så mye som mulig her, sier TV 2-eksperten til Nettavisen.

- Jeg har sett en del fiksa kamper og dette er nok den klareste. Jeg har ikke bevis for det, og det er ikke sikkert det finnes noen bevis, men dette var en kamp de ville tape.

Mathisen skrev først om mistankene sine på nettsamfunnet Twitter.

- De norske gutta gjennomfører en proff kamp, de, så får vi se om det holder til avansement? De kan ikke tenke på noe annet. Men det virket som det var flere spillere i hvitt som hadde mer lyst til at Norge skulle vinne, enn Norge selv.

- Det var noe forsvarsspill, balltap og ting som sier meg at noen har forsynt seg grovt her. Noen har hatt en god dag på jobben og tjent mye penger, sier Mathisen.

TV 2-profilen tror imidlertid det kan bli vanskelig å avsløre eventuelt juks.

- NFF kan jo ikke gjøre noe. Og fra andre leirer, jeg tviler på at de finner noe bevis. I kamper i slike mesterskap er det mulig å sette mye penger. Vi har sett både i fotball og tennis at kampfiksing er et problem som ikke forsvinner, sier Mathisen.

- Blir litt irritert



Haaland ble som nevnt kampens store spiller med sine ni scoringer. Da Nettavisen konfronterte ham med påstandene om kampfiksing etter kampen, svarte han slik.

- Jeg blir nesten litt irritert når jeg hører sånn. Vi er profesjonelle og det er bare usaklig å si, egentlig, sier Haaland på spørsmål fra Nettavisen.

Han ville ikke si mye om Honduras' innsats i kampen.

- Nei, ingen kommentar. Jeg får en litt sånn dårlig følelse når du sier det, så det har jeg ikke lyst til å snakke om, sier den norske spissen til det.

18-åringen tror rett og slett torsdagens motstander var dårlig forberedt.

- De hadde tapt to kamper, det samme som oss, men vi har evnen til å reise oss og det er forskjellen på å vinne og tape. Det handler om å tenke på neste kamp og det har nok ikke de gjort. Da blir det sånn som dette, sier RB Salzburg-spilleren.

Kaptein Leo Skiri Østigård tror heller ikke det var snakk om kampfiksing.

- Det tror jeg ikke noe på, sier han til Nettavisen etter kampen.

- Det eneste jeg tenker på er at vi trengte mål. Hadde vi ikke trengt så mange mål som mulig, så kunne vi har slappet litt mer av, men vi kjørte på og ga oss aldri før fløyta gikk. Da blir det fort masse mål, når de i tillegg ligger under 5-0 til pause.

Paco: - Høres merkelig ut



Norge-trener Pål Arne «Paco» Johansen mener først og fremst at det norske laget var godt forberedt til kampen og spilte på en optimal måte mot Honduras.

Han stusser over at noen nå snakker om kampfiksing.

STUSSER: Landslagssjef Pål Arne «Paco» Johansen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

- Det høres merkelig ut, synes jeg. Jeg har sett Honduras i ni kamper og jeg har sett at om du spiller slik som Uruguay gjorde mot dem, så kan du vinne, men du vinner lite. Spiller du slik som New Zealand og vi gjorde mot dem, som har lignet veldig på hverandre, så er det måten å slå dem på, sier treneren til Nettavisen.

- Jeg føler at vi traff på kampstrategien. Vi kom foran tidlig, og de, som vi har møtt i heisen i dag og snakket om at de skulle videre, fikk seg en knekk, og så rullet det på. Det er følelser i hver sin ende i større skala. Også ga vi oss ikke. Der de fleste bare slapper av litt, så hadde vi lyst til å vise oss fra vår beste side fra A til Å. En godt gjennomført kamp både taktisk og ikke minst av spillerne, sier treneren.

Han påpeker at med norsk 5-0-ledelse allerede til pause, så skjønte nok Honduras-spillerne hvor det bar og at de derfor spilte med liten motivasjon etter hvilen.

Nettavisen har vært i kontakt med Honduras sin pressekontakt og tilbudt den hondurianske troppen tilsvar, men vedkommende takket nei.