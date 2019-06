Mathisen om Bøe Risa: - Imponerende ro med ballen

Å mesterskapsdebutere for landslaget, attpåtil foran 30.000 mennesker mot vertsnasjonen, ville stresset mange. Det virker imidlertid ikke å være tilfellet med Vilde Bøe Risa.

REIMS (Nettavisen): 23-åringen mistet EM i 2017 etter å ha røket korsbåndet, en type skade Nettavisen satte fokus på fredag.

Veien tilbake til fotballbanen var lang for Bøe Risa, men Kopparbergs/Göteborg-spilleren har vært en viktig brikke i VM-innledningen i Frankrike.

Spesielt i 1-2-tapet mot vertsnasjonen gjorde den sentrale midtbanespilleren sine saker meget godt. I en kamp hvor Frankrike var ansett som store favoritter, også hva angår ballinnehav, maktet Bøe Risa stort sett å beholde roen de gangene hun var involvert offensivt.

Med 21 seniorlandskamper er ikke hun ikke den som har flest kamper med flagget på brystet under beltet, men det hindrer henne ikke i å ta ansvar på banen.

Da Frankrike, kun ett minutt ut i den andre omgangen, gikk opp til 1-0 etter at Maria Thorisdottir kom på etterskudd i duell med Valerie Gauvin, sprintet Bøe Risa ned til Chelsea-stopperen, klappet henne på skulderen og sa noen velvalgte ord i et øyeblikk der de fleste norske spillerne hang litt med hodet.

- Det handlet bare om at vi måtte glemme målet. Det skjedde vel etter ett minutt, og vi spilte ballen helt unødvendig inn i midten. Det var Maria sin markering, men det var langt ifra hennes feil. Det var flere som ikke gjorde det de skulle, så det var bare å glemme, sier Bøe Risa til Nettavisen om situasjonen.

Mathisen: - Imponerende



TV 2-ekspert Jesper Mathisen satte børs på de norske spillerne i kampen mot Frankrike. Han forteller at han likte godt det han så av spilleren som spilte over 130 kamper for Arna-Bjørnar før hun gikk til svensk fotball.

- Det blir ikke mye større enn å spille mot Frankrike med 30.000 på tribunen. Den roen hun viste med ballen var absolutt imponerende, sier han til Nettavisen.

Bøe Risas prestasjon onsdag gikk heller ikke ubemerket hen i sosiale medier.

Når Mathisen hører hvordan Bøe Risa reagerte på baklengsmålet, drar han paralleller til en ikke ukjent midtstopper på herrelandslaget.

- Det er alltid sånn at man tror at det er de eldste som er ledere, men det er ikke alltid sånn. Jeg var selv i Start-miljøet da Kristoffer Ajer var leder fra første sekund, så du finner slike typer. Én ting er å være leder på trening og i det sosiale, men de du virkelig vil ha med deg er de som er ledere i de store kampene, forteller han og påpeker.

- Så er det to ulike ting å lede laget og å «backe» Thorisdottir, og jeg kjenner ikke Bøe Risa så godt, men det hun leverte var imponerende. Det var kult å se et norsk lag som turte å spille fotball mot Frankrike, sier han og legger til at han sitter med en følelse av at Matrin Sjögrens spillere kom ut med litt for mye respekt for det franske stjernegalleriet fra start.

Alt i egne hender

Nå har det norske laget skjebnen i egne hender før den siste gruppespillkampen mot Sør-Korea mandag.

Ett poeng vil sannsynligvis være nok til å sikre avansement fra gruppa. Der ser Brasil, Italia eller Australia ut til å vente i en åttedelsfinale.

- Det er såpass tett og jevnt at det er lite som skiller de beste og de som ligger like bak. Norge har et stopperpar (Maren Mjelde og Maria Thorisdottir) som både har gjort det godt i Champions League og i VM, og som har imponert både defensivt og offensivt, sier Mathisen og trekker også frem duoen Bøe Risa/Ingrid Syrstad Engen, samt Guro Reiten som fremtredende spillere dette mesterskapet.

Kvinnelandslagets gode prestasjoner har bidratt til stort engasjement blant nordmenn. Svein Graff, Direktør for kommunikasjon og samfunn i NFF, skriver på Twitter at 660.000 så kampen direkte, mens over en million mennesker skal ha fulgt kampen i Nederland.

- Det norske laget er morsomt å se på. For første gang noensinne er det virkelig fotballfeber i Norge rundt et kvinnelandslag, og det synes jeg både er gøy og utrolig fortjent, sier Mathisen og fortsetter.

- Nå er fotball blitt utrolig tilgjengelig. Det er tøffere å fatte folks interesse, men de har bydd på se selv og spiller morsom fotball. Skal de fenge enda mer, må de bare fortsette.

Og første mulighet til å fortsette kommer for Bøe Risa og hennes lagvenninner når Sør-Korea venter mandag klokken 21.00 i den franske byen Reims.

- Om vi gjør en like bra prestasjon i den kampen, skal vi ha tre poeng der, sier midtbanespilleren.