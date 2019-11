Mathisen om Haalands elleville sesong: - Det er ikke til å tro

TV 2-eksperten er mektig imponert over hva landslagsspissen har fått til i Champions League så langt denne sesongen.

STORO (Nettavisen): For med sju mål på kun fire kamper, og det i en knalltøff CL-gruppe, er Haaland toppscorer i turneringen for sitt Red Bull Salzburg etter at mer enn halve gruppespillet er unnagjort.

19-åringen har gått fryktløs til verks mot både Liverpool, Napoli og Genk, og så sent som tirsdag måtte han svare på rykter som kobler han til den italienske storklubben i samme gruppe.

Forrige seriekamp noterte han seg for et nytt hat trick, det femte totalt denne sesongen. Storspillet til Haaland har overgått forventningene til de aller fleste, deriblant TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

- Det er ikke til å tro. Vi så jo hva han var kapabel til i Eliteserien, og han ødela jo Brann, som nesten ikke hadde sluppet inn mål, på noen minutter. Så det er jo ikke tvil om at han har et enormt potensial, men at han skulle score sju mål på fire kamper i Champions League er det ingen som hadde sett for seg, sier han til Nettavisen etter at blant andre Haaland hadde vært gjennom den obligatoriske presserunden i forkant av fredagens EM-kvalifiseringsoppgjør mot Færøyene.

EKSPERT: TV 2-ekspert Jesper Mathisen sier Erling Braut Haaland har overgått alle forventninger denne sesongen. Foto: Tv 2 Daniel Sannum Lauten (TV 2)

- Det er kjekt

Lars Lagerbäck håper nå at Haaland skal ta med seg storformen inn på landslaget til tross for at de to kommende kampene mot Færøyene og Malta etter all sannsynlighet ikke er av stor betydning om man tenker mulighet for EM-sluttspill gjennom den ordinære kvalifiseringen.

Færøyene kan imidlertid vente seg en 19-åring fra Bryne som er sulten på å score sitt første seniormål på landslaget. Salzburg-spilleren var den klart mest populære norske spilleren blant pressen på det første pressetreffet før fredagens kamp, og spisskometen forklarer årets sesongs elleville målsnitt slik.

- Det gjelder å være på rett sted til rett tid, og jobbe hardt. Da kommer sånne ting, forteller han til Nettavisen.

- Hvordan er det å være Erling Braut Haaland i øyeblikket?

- Det har alltid vært kjekt, det. Og det er like kjekt nå, sier han, vel vitende om at han denne sesongen har totalt utrolige 26 mål på 18 kamper.

Spissen av Lagerbäck skryt på tirsdagens pressekonferanse for sin intuisjon og evne til å søke rom der han tror han kan få mulighet til å score. Hovedpersonen selv er mest opptatt av å fortsette i det sporet han nå er inne på, og er samtidig klar i sitt svar på spørsmål om hva han i partnerskap med Joshua King kan utrette mot Færøyene.

- Vi har fire spisser i god form. Det er samme hvem som spiller, det blir trøbbel for Færøyene uansett.

TRENTE: Haaland trente som normalt med resten av landslaget tirsdag. Her sammen med landslagssjef Lars Lagerbäck. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Salzburg-spissen bør uansett ha svært gode muligheter til å få spille fra start fredag, i det som også blir en ny kamp for å vise seg fram på den internasjonale scenen.

Uavhengig av hvilken klubb Haaland ender opp i, er Mathisen klar på at han vil bli Norges dyreste spiller gjennom tidene når han blir solgt. Per nå ble Mohamed Elyounoussi den dyreste norske spilleren da han gikk til Southampton for rundt 160 millioner kroner i 2018.

Den rekorden vil ryke når Haaland bytter beite.

- Han kommer til å få en eventyrlig karriere i en av Europas største klubber etter hvert, forteller TV 2-eksperten og påpeker samtidig at han mener østerrikske Red Bull Salzburg passer Haaland perfekt i øyeblikket.

- Det er ikke noe hastverk med å komme seg videre. Det vil naturligvis komme bud som er store, og det vil komme bud som kommer til å gjøre at han blir den dyreste norske spillerne noensinne, så lenge ikke Martin Ødegaard blir solgt. De to gutta er verdt ganske mye penger, og de kommer sammen med (Sander) Berge, (Kristoffer) Ajer og flere som kommer opp etter hvert sørge for at det nesten vil være umulig for Norge å være med i enten VM eller VM veldig snart.

Enorm statistikk på straffespark

I tillegg til at Haaland har en egen evne til å være på rett plass til rett tid, er han også svært sikker fra ellevemetersmerket.

To av de sju scoringene i Champions League har kommet fra straffemerket, begge på sikkert vis.

19-åringen har som vane å stoppe opp et lite øyeblikk i tilløpet for å få keeperen til å gjøre et utslag, før han ved begge anledningene i Champions League har trillet ballen i motsatt hjørne av der burvokteren har kastet seg.

Mathisen er blant dem som har latt seg imponere av Haalands straffestatistikk, og mener unggutten er blant de beste i bransjen på nettopp dét.

- Ja, han har scoret noen mål på straffespark, men se hvordan han tar straffesparkene. Jeg hevdet i en sending at han var blant verdens beste til å ta straffespark, og det var ikke Jon Børrestad og Erik Thorstvedt enige i, men jeg står fortsatt på det. Han har scoret på 26 straffespark på rad, og på 12 av 12 i seniorfotballen. Det er hvert fall det vi har funnet 100 prosent statistikk på, og så er det Alf-Inge (Haaland, far) som har kommet med de andre tallene, men jeg stoler på Alf-Inge, forteller han.

Men mens den tidligere Molde-spilleren har straffeansvaret på sitt østerrikske klubblag, er det Joshua King som er Norges mann på landslaget.

Bournemouth-spilleren har gjort sine saker prikkfritt de gangene han har fått muligheten med flagget på brystet, og Haaland forteller at det er nettopp King som vil stige fram om Norge får straffespark også i fremtiden.

- Det er Josh, ja.

- Du vil ikke ha et ord med der?

- Nei, han er straffeskytteren til Norge, så sånn er det.