Matic om Fernandes: - Jeg er overrasket

Bruno Fernandes får mye ros for prestasjonene etter overgangen fra Sporting. Også fra egne lagkamerater. Men én gammel United-helt mener de som sammenligner ham med Paul Scholes tar skrekkelig feil.

Fernandes ble klar for United så sent som i januar da han ble hentet fra Sporting Lisboa for en sum på 67 millioner pund.

Der ble han i to sesonger på rad kåret til årets spiller i Portugal, og det tok ikke lang tid før han også tok engelsk fotball med storm.

Matic: - Ble overrasket

På sine fem første Premier League-kamper noterte Fernandes seg for to mål og tre målgivende pasninger og var til tider lysende god.

Nemanja Matic innrømmer at han ikke hadde ventet seg at hans nye lagkamerat skulle være så god så raskt.

- Fordi jeg følger den portugisiske ligaen, visste jeg at han var god, selv om han spilte for Sporting. Men jeg er veldig overrasket over at han tilpasset seg så raskt til Premier League, sier Matic i et intervju med Football Beyond Borders, gjengitt i Daily Mirror.

Les også: Ekspertene spår: Dette blir sommerens villeste fotballoverganger (+)

IMPONERT AV FERNANDES: Manchester Uniteds Nemanja Matic. Foto: Eamonn And James Clarke (Pa Photos)

Serberen mener Fernandes rett og slett er en ganske komplett spiller.

- Han tilfører oss mange kvaliteter, som for eksempel selvtilliten han har på banen, han vet alltid hva han skal gjøre når han har ballen, sier Matic.

Midtbanespilleren roser Fernandes og mener han kommer inn i en United-garderobe som for tiden preges av god stemning. Matic røper at han prater mest med spillere på sin egen alder, som Paul Pogba, David de Gea og Juan Mata, men hevder alle kommer godt overens.

- Det er ikke én dårlig person i vår garderobe, forteller han.

- Ikke i nærheten av Scholes

Tidligere Manchester United-spiller Johnny Giles har også latt seg imponere av Fernandes. Men sammenligningene med Paul Scholes bare fnyser han av.

- Det plager meg når jeg hører folk prate om at Fernandes er den neste Scholes og den perfekte midtbanespiller, sier Giles til Daily Mirror.

Han spilte for United fra 1957 til 1963.

- Det stemmer bare ikke. Han er ikke i nærheten av Scholes og kommer aldri til å bli det. Folk i klubben lurer seg selv hvis de tror han kommer til å gjøre det Scholes gjorde. Fernandes spiller ikke i nærheten av samme måte som han gjorde, selv ikke når vi snakker om posisjon, mener Giles.

Han beskriver Scholes som en av de beste midtbanespillerne han har sett når det gjelder å binde sammen angrep og forsvar.

- Spesielt da han spilte sammen med Roy Keane, David Beckham, og Ryan Giggs. Han var den som sydde alt sammen. Jeg synes ikke Fernandes er en Scholes, gjentar han.

Når det er sagt, understreker Giles at også han mener Fernandes har vært en viktig signering.

- Han kommer til å bli en målscorende midtbanespiller, og det er ikke noe feil med det. At han scorer mål og lager målgivende gjør ham til en ressurs, men han kommer ikke til å initiere spillet (slik Scholes gjorde).