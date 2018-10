Matic reiser hjem fra landslagssamling

Manchester United-midtbanespiller Nemanja Matic har trukket seg fra Serbias landslagsstropp på grunn av en skade.

Manchester United bekreftet at Matic har returnert til klubben for å «fullføre rehabiliteringen». Den uspesifiserte skaden gjør at Matic ikke kan spille for Serbia i nasjonsligaen mot Montenegro og Romania denne uken.

30-åringen kan også måtte stå over Premier League-oppgjøret mot sin tidligere klubb Chelsea når landslagspausen er over.

Matic spilte mer enn 150 kamper for Chelsea før han ble gjenforent med gamletreneren José Mourinho i Manchester United i fjor.

Midtbanespillerens skade kommer én dag etter at Luke Shaw trakk seg fra England-troppen før deres kamper mot Kroatia og Spania.

(©NTB)

