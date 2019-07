Matic tror ikke på titler denne sesongen

Hevder Manchester United mangler rutine.

- Kvalitet og rutine skaffer deg titler. I denne troppen har vi kvalitet men ingen rutine, sier Nemanja Matic ifølge Daily Mail.

Sitatet minner veldig om det Liverpool-legenden Alan Hansen kom med til Alex Ferguson i 1995. Den gang endte Manchester United opp med både ligatittel og FA-cuptittel samme sesong.

Matic er likevel klar på at han ikke tror på umiddelbar suksess for hans Manchester United.

- Vi har fem eller seks toppspillere, men de er unge, slik som Marcus Rashford og Anthony Martial. De har vist kvaliteter på banen, men er naturligvis for unge for å lede laget, fortsetter Matic i sitt oppsiktsvekkende intervju.

- Gjorde vondt

Matic vant Premier League med Chelsea så seint som i 2017. Han var også med på å vinne i sesongen 2014/15. I Manchester United har det dog gått dårligere, og flere Manchester United-supportere mener nå at Matic selv er blant spillerne som leverer for dårlig. Han har også vært kritisk til sine egne prestasjoner.

- Forrige sesong gjorde vondt. Da jeg kom hjem, så jeg meg selv i speilet og ønsket å se hvor jeg kunne forbedre meg. Så klart var jeg ikke glad, forteller serberen.

Manchester United havnet på sjetteplass i ligaen forrige sesong, hele 32 poeng bak ligavinner og byrival Manchester City.

Tålmodighet er nøkkel

Til tross for å tvile på umiddelbar suksess, er Matic klar på at han er sikker på at klubben vil skape suksess i framtiden. Det gjelder bare å ha litt tålmodighet.

- I fotball ønsker man alltid resultater, men fansen må være tålmodig så vi kan forbedre oss. I framtiden er jeg helt sikker på at de unge spillerne som kommer opp her nå vil ta United tilbake der de hører hjemme, sier midtbanespilleren.

Manchester United serieåpner mot Chelsea søndag 11. august.