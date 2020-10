Mats Hildisch (18) fikk alvorlig skade som førte til lammelse - delte bilde fra sykesengen: - Klar for å jobbe mer enn noen gang

- Jeg setter utrolig stor pris på alle støttende meldinger og dere er gull å ha i denne situasjonen, skriver 18-åringen i en post på Instagram.

Hockeyspilleren Mats Hildisch ble alvorlig skadd i en U21-kamp mellom Frisk Asker og Lørenskog i helgen. Han skadet seg etter et sammenstøt med målet, og ble operert på Ullevål Sykehus samme natt.

Mandag kunne Frisk Asker melde at 18-åringen hadde pådratt seg en permanent ryggmargskade som har ført til lammelse.

- Klar for å jobbe

Onsdag la unggutten ut et innlegg på Instragram der han snakker om skaden:

«Som mange av dere vet har jeg fått en alvorlig skade. Under en hockeykamp fikk jeg brudd i nakken og en skade på ryggmargen. Jeg blir nå flyttet til et rehabiliteringssenter på mandag, og er klar for å jobbe mer enn noen gang.

- Jeg setter utrolig stor pris på alle støttende meldinger og dere er gull å ha i denne situasjonen», skriver han i et innlegg.

Frisk Asker skrev følgende om hendelsen i en pressemelding:

- Vi i Frisk Asker føler med Mats og familien og vil gjøre vårt ytterste for å være der og støtte dem i tiden som kommer. Det viktigste for Mats nå, er å få hvile slik at han kan bruke all sin kraft og energi på den tøffe rehabiliteringsperioden som ligger foran ham. Familien er rørt og enormt takknemlige for all den varme og støtte de har fått fra hele hockeyfamilien, heter det pressemeldingen.

- Maks uflaks

18-åringens skade kom da han kolliderte med målet i Askerhallen.

- Jeg tror dessverre at spilleren som ble alvorlig skadd har hatt maks uflaks. Han har truffet målet så feil som det er mulig å treffe det. Dette er selvfølgelig tragisk for vedkommende, sa generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund til Nettavisen søndag.

Eide sa at det stilles de samme kravene til målene i alle ishockeyhaller i Norge som internasjonalt, men at man i Askerhallen har spilt med dispensasjon for en annen festeløsning enn den vanligste.

Askerhallen ble bygget i 1969, og der fester man målene noe annerledes til isen enn i nyere ishaller.

Mens det vanlige er å bruke bøyelige pigger i gummi, såkalte «flex pegs», til å feste målene i isen, brukes det i Askerhallens tilfelle andre og mer statiske pigger under metallstolpene.

Disse bores ikke like langt nedover, for å unngå kontakt med frysemekanismen i betongen under isflaten.