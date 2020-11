Mats Møller Dæhli blir kaptein på «nødlandslaget»

Belgia-proffen mener at forberedelsene til Nations League-kampen ikke er optimale, men på en annen side mener han de er helt perfekt.

Mats Møller Dæhli skal lede det norske landslaget som kaptein mot Østerrike onsdag kveld. Han blir dermed kaptein for det som har blitt omtalt som «nødlandslaget».

Etter at den norske landslagstroppen ble nektet å spille kampene i Nations League denne uken, ble det i hui og hast satt sammen et nytt landslag.

Møller Dæhli, med flere landskamper under beltet, er en av de utvalgte. Han ser på det som en ære å få lede det norske landslaget som kaptein.

- Jeg liker navnet nødlandslaget, jeg. Det er et bra navn. Jeg skulle ønske Stefan (Johansen) satt her for jeg vet hvor hardt gruppa har jobbet over flere år for å bygge opp noe på landslaget. De ble lei seg. Men for meg er dette stort, en drøm som går i oppfyllelse og det er noe jeg skal nyte, sier han på en pressekonferanse tirsdag.

Dæhlie: - Helt perfekt

Trener Leif Gunnar Smerud har jobbet med Møller Dæhli tidligere.

- Han er en veldig erfaren mann i denne gruppa. Han har vært med på mye i relativt ung alder. Jeg har tidligere hatt ham på U21-landslaget og er glad for å ha ham med i denne kampen. Vi har en fin gjeng, med flere ledertyper, sier Smerud.

Siden spillerne på «nødlandslaget» ble satt sammen på kort varsel, har ikke spillerne rukket å snakke så mye sammen om det som skal skje enda.

- Jeg har ikke snakket med alle ennå. Vi får bruke morgendagen og treningen godt. Men den «vibben» jeg har oppfattet til nå er positiv, sier Møller Dæhli.

- Forberedelsene er ikke optimale, men på den annen side er de helt perfekt. Vi finner sammen og skal gi alt for Norge. Det er gøy at så mange følger med og vi skal vise dem noe, sier Belgia-proffen.

Trekker fram Zahid

MIdtbanemannen lar seg imponere av at spillere som i utgangspunktet har blitt oversett til landslagstroppen velger å stille uten å tvile.

- Gruppa har respondert veldig bra. Jeg er imponert over hvor mange som ville stille og stiller. Ghayas Zahid har reist veldig langt for å stille opp. Han har ikke vært valgt de tre siste årene. Det viser motivasjon og iver, mener midtbanespilleren.

Selv har 25-åringen slitt med spilletid i klubblaget Genk.

- Jeg har vært ute av troppen de fem siste ukene, men formen er god, sier han.

Landslagssjef Leif Gunnar Smerud er klar på at de spillerne i troppen først og fremst er tatt ut fordi de har kvaliteter som kan bli viktige for Norge.

- Kriteriene var at fremst måtte de være tilgjengelige og bo i utlandet. Så måtte vi få dem til å stille, de måtte bli frigitt av klubbene. Men det er viktig å understreke at dette er en gjeng med gode spillere, så kvaliteten er viktig. Mange her har erfaring med landslag og A-landslag fra før. Det er et bra knippe spillere, sier han.

- Østerrike er favoritter

Landslagssjefen er imidlertid klar på hvem som er favoritt.

- Østerrike, det sier seg selv egentlig. De spiller på hjemmebane og har forberedt seg godt her. Men dette er en norsk gjeng som er sulten og vi skal prøve å utnytte det. Vi har hatt en fin reise de siste dagene, selv om det har vært hektisk. Vi vet at i fotballen så kan underdogen vinne av og til. Det vet alle, også Østerrike, sier Smerud.

Han får støtte av den ferske kapteinen.

- Østerrike er klart favoritter, men ser du på vår tropp har vi en del spennende spillere vi kan utnytte. Alt kan skje om vi finner gnisten, sier Møller Dæhli.

