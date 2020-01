Mats Møller Dæhli blir tredje nordmann i Genk

Mats Møller Dæhli har meldt overgang fra tyske St. Pauli til Genk. Det ble klart dagen etter at den belgiske klubben signerte Kristian Thorstvedt.

Kantspilleren blir også lagkamerat med Sander Berge. Dæhli har i likhet med Thorstvedt signert en 3,5-årskontrakt.

Den belgiske klubben opplyser på sitt nettsted at Dæhli ankom klubben i går og gjennomførte den medisinske testen lørdag morgen.

Nordmannen har vært i St. Pauli på nivå to i tysk fotball siden sommeren 2017. Han var opprinnelig utlånt fra Freiburg, men overgangen ble gjort permanent året etter.

– St. Pauli har vært livet mitt de siste tre årene. Jeg er stolt over å ha spilt for dette laget. Takk for hver kamp! Men det er på tide for meg å gå videre, og jeg vil understreke at det var min beslutning, sier Dæhli til Hamburg-klubbens nettsted.

Vingen hadde kontrakt med St. Pauli fram til juli 2021. Det siste halvåret har han vært lagkamerat med Leo Skiri Østigård, som har vært utlånt fra Premier League-klubben Brighton.

24-åringen har også spilt for Molde og Cardiff. Som ungdomsspiller var han innom Lyn, Stabæk og Manchester United.

(©NTB)