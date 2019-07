Mats Zuccarello får ny leder i Minnesota Wild

Mats Zuccarello får ny daglig leder i Minnesota Wild etter at Paul Fenton er løst fra kontrakten.

Minnesota Wild bekreftet tirsdag at Paul Fenton er ferdig i klubben etter kun 14 måneder i jobben.

Fenton ble mai i fjor ansatt som bare den tredje daglige lederen i klubbens historie. I januar fulgte han draften for klubben og endte opp med å bli enig med Mats Zuccarello om en kontrakt verdt 30 millioner dollar (260 millioner kroner) over de fem neste sesongene.

– Vår organisasjon og kultur er litt annerledes enn måten Paul liker å håndtere ting på, og vi følte at dette var tiden for at våre veier skulle skilles, sier eier Craig Leipold til klubbens hjemmeside.

Zuccarello, som scoret et praktmål i kjendiskampen under Norway Cup på Ekeberg onsdag, ble konfrontert med avgangen til Fenton av VG.

– Det er alltid trist når noen får sparken. Men jeg har ikke møtt ham og har ikke noe forhold til ham, så det har ikke noen betydning for meg, sier «Zucca» til avisen.

(©NTB)