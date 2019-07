Mats Zuccarello går til Minnesota Wild

Blir en av lagets best betalte spillere.

Overgangen bekreftes av NHL-klubben mandag kveld, og skjer nesten umiddelbart etter at overgangsvinduet åpenet for kontraktsløse spillere i verdens beste ishockeyliga.

Zuccarello (31) har signert på en femårsavtale med Wild og får en årslønn på seks millioner dollar. Totalt er kontrakten altså vært 30 millioner dollar.

- Jeg er veldig spent på det å komme til Minnesota. Det er en stor organisasjon. Jeg har spilt med mange folk fra Minnesota som har snakket stort om Minnesota gjennom hele karrieren min. 18,5 prosent nordmenn i Minnesota, så det betyr mye. Det er en hockeystat. Jeg er en hockeynerd, uttaler Zuccarello ifølge The Athletic-journalist Michael Russo.

Russo var en av de første som omtalte Zuccarellos trolige overgang til Wild allerede søndag.

Ifølge Russo sier Zuccarello dessuten at han ble smigret over hvor ivrige klubben var etter å hente ham dit. 31-åringen mener Wild var klubben som ville ha ham mest, og at det betydde mye for valget.

Klekkelig betalt



Blant Minnesotas spillere er det bare tre andre som har bedre eller like gode lønnsbetingelser som den norske 31-åringen, ifølge tallene til nettstedet Cap Friendly.

Zach Parise (34) har ifølge nettstedet 7 538.461 millioner dollar i årslønn og er eneste forward som har høyere lønn enn Zuccarello. Blant backene har Ryan Suter (34) samme årslønn som Parise, mens Matt Dumba (24) har samme betingesler som Zuccarello nå har fått.

Den norske hockeystjernen fullførte sist sesong i Dallas Stars etter en trade fra New York Rangers i februar.

Etter de gode taktene satt Zuccarello med gode forhandlingskort på bordet da den forrige avtalen hans løp ut denne sommeren.

Storspilte i Dallas



Til tross for en uheldig bruddskade i armen allerede i Stars-debuten, spilte Zuccarello meget godt da han var tilbake like før NHL-sluttspillet. Dette til tross for at bruddskaden ikke var helt leget.

Oslogutten ordnet 11 målpoeng på 13 kamper i sluttspillet. Zuccarello var en sterk bidragsyter til at Dallas kom seg videre fra første sluttspillrunde med 4-2 i kamper mot sterke Nashville Predators.

I den andre sluttspillrunden ble det stopp i sjuende og avgjørende kamp, i spilleforlengelsen mot Stanley Cup-vinner St. Louis Blues.

Blues gikk seinere hen og vant hele sluttspillet, etter 4-2 i kamper i Western Conference-finalen mot San Jose Sharks, og deretter 4-3 i kamper i sluttspillfinalen mot Boston Bruins.

Ikke enig om Stars-forlengelse



De siste dagene er det blitt rapportert at Dallas Stars ikke har villet skrive en avtale med Zuccarello som varer lengre enn fire sesonger.

Nordmannen har derimot vært ute etter en femårskontrakt. Det får han nå i Minnesota.

Wild har omtrent samtidig også annonsert at de henter den tidligere Nashville Predators- og Chicago Blackhawks-vingen Ryan Hartman (24) på en toårsavtale som er verdt 1,9 millioner dollar per sesong.