Mats Zuccarello om tilværelsen i Minnesota: - Jeg trives mer og mer

Minnesota Wild har fått en dårlig start på sesongen, men Mats Zuccarello føler fortsatt at han tok riktig valg da han gikk til klubben.

LOS ANGELES (Nettavisen): Det var knyttet stor spenning til hvor Mats Zuccarello ville ende opp etter at det ble klart at 32-åringen kom til å bytte klubb.

Den norske ishockey-profilen har bygget opp en stor status etter nesten ni sesonger i New York Rangers og et kort opphold i Dallas Stars, og flere NHL-lag ønsket nordmannens tjenester.

I juli ble det klart at valget falt på Minnesota Wild, som tilbød Zuccarello en femårskontrakt verdt angivelig 250 millioner kroner totalt. At Minnesota er kjent for å være en hockeydelstat og har en sterk kobling til Norge, bidro også til klubbvalget.

Etter noen måneder nord i USA, forteller 32-åringen om en fin tilværelse i Minnesota.

- Livet er bra. Jeg trives veldig bra med gutta på laget og i byen, sier Zuccarello til Nettavisen.

Han var selv kritisk til egen innsats etter sesongens første kamper, men 32-åringen har vist bedre takter i det siste. Zuccarello har nå seks målpoeng på de sju siste kampene.

- Det tok litt tid for meg å komme inn i gruppa, finne sin plass og være komfortabel på isen og utenfor. Så i starten var jeg ikke noe særlig god, men det har kommet seg bra i det siste nå. Jeg har spilt mye bedre, og føler meg mer og mer komfortabel, forteller nordmannen

Fortsatt trygg på valget

Det har ikke blitt den sesongåpningen Mats Zuccarello og Minnesota Wild hadde håpet på. Laget har kun plukket opp 6 seire på 18 kamper og ligger på delt sisteplass i NHL når det gjelder antall poeng.

Natt til onsdag norsk tid gikk Wild på et nytt tap, denne gangen mot bunnkollega Los Angeles Kings.

- Det er klart at vi er ikke fornøyde med hvordan vi har startet. Vi har vært mye bedre nå i det siste, men det handler om å få poeng også. Det hjelper ikke å bare spille bra og tape hver kamp. Vi må begynne å vinne litt, sier Zuccarello.

SCORET: Mats Zuccarello feirer med lagkameratene etter å ha scoret mot Anaheim Ducks. Foto: Harry How (AFP/NTB Scanpix)

Wild gikk glipp av sluttspillet sist sesong, og laget må heve seg for å ikke lide samme skjebne igjen. Flere stilte spørsmål om Zuccarellos klubbvalg fra et sportslig perspektiv, og noen var kritiske, men nordmannen føler seg fortsatt trygg på at han tok et godt valg da han gikk til Minnesota Wild.

- Ja. Man spiller i NHL og lever drømmen. Uansett hvor man spiller, så er man heldig, uttaler «Zucca» til Nettavisen.

- Og jeg har fortsatt tro på at vi kan nå sluttspillet denne sesongen her, og at vi blir bra videre. Jeg trives mer og mer, og spiller bedre og bedre. Jeg trives utrolig godt, så det er veldig bra, utdyper den norske hockeystjernen.

Får gå i fred

Mats Zuccarello forteller at han har blitt mer komfortabel også utenfor hockeybanen. Han har ennå ikke fått sett mye av Minnesota, men har likevel et godt inntrykk av byen og menneskene der.

- Det har vært travelt med mye trening og avslapping, men de jeg har møtt har vært fantastiske, så jeg trives veldig bra, sier Zuccarello til Nettavisen.

Men selv om det er enorm hockeyinteresse i Minnesota, som også har veldig mange innbyggere med norsk bakgrunn, er det ikke sånn at folk kjenner igjen den norske hockeystjernen på gata.

- Nei, nei, nei, sier Zuccarello ydmykt med et smil.

- Jeg er ikke så mye ute på gata heller. Det blir å dra på trening og slappe av, og fokusere på hockeyen, legger han til.

Og selv om hockeyen ikke har gått som håpet så langt, har nordmannen fortsatt tro på at det kan bli en vellykket sesong og at sluttspillplassen kan sikres.

- Ja, selvfølgelig. Vi er omtrent tjue matcher inn i sesongen og det er nesten seksti kamper igjen, så det er mye poeng som skal spilles om, sier 32-åringen.