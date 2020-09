Måtte bytte ut målene før Spurs' EL-kvalik i Nord-Makedonia

Hugo Lloris, Joe Hart og José Mourinho merket raskt at ting ikke var som de skulle før oppgjøret mot Shkendija.

Både Spurs' keeperduo og den portugisiske manageren fant nemlig ut at målene i Nord-Makedonia ikke var av riktige dimensjoner.

Ifølge Daily Mail skal Hart, Lloris og resten av keeperteamet i Spurs ha kommet ut til oppvarming da de varslet Mourinho, som raskt var enig i at målene var i minste og laveste laget.

- Jeg er ingen keeper, men når jeg hever armene mine kan jeg si forskjellen, sier Mourinho.

Han forteller at klubben måtte kontakte en UEFA-delegat før kampstart, som fastslo at målene var fem centimeter for lave.

- Vi krevde at målene ble erstattet med noen i riktige dimensjoner.

VANT: Etter at målene i Skopje ble byttet ut, kunne kampen mellom Tottenham og Shkëndija gå i gang. Foto: Ognen Teofilovski (Reuters)

- Jeg tenkte jeg hadde vokst

Det gjorde at både stenger og tverrliggere ble byttet ut på arenaen, like før kampstart.

Oppgjøret, som Spurs for øvrig vant 3-1, ble spilt på Tose Proeski Arena, som er nasjonalarenaen i Skopje.

Shkendijas opprinnelige hjemmebane kunne ikke bli brukt torsdag ettersom den ikke oppfyller UEFAs krav, men også på nasjonalarenaen ble det altså problemer.

De makedonske vertene insisterte etter kampen på at de ikke var klar over at målene var for lave.

Mourinho tok imidlertid det hele med godt humor, og la også ut et bilde på Instagram etter hendelsen.

- Jeg trodde jeg hadde vokst da jeg fant ut at målene var fem centimeter lavere. Skhendija 1-3 Spurs, skriver portugiseren på bildetjenesten.

Enkelt videre

Spurs-laget avanserte forholdsvis komfortabelt videre i Europa League-kvalifiseringen etter scoringer fra Erik Lamela, Heung-min Son og Harry Kane torsdag.

Nå venter en playoff hjemme mot Maccabi Haifa før London-klubben er sikret gruppespill i Europa.

- Vi spiller ikke strålende, men vi gjorde akkurat nok. Spillerne fra benken utgjorde forskjellen, og tilførte oss en annen intensitet, uttalte Mourinho etter torsdagens 3-1-seier.