Måtte sy Gerrard sin penis under kamp: - Det var blod overalt

Tidligere klubblege i Liverpool husker godt den absurde situasjonen som oppsto i en FA-cupkamp mot Bournemouth i 2014.

Underveis i kampen måtte tidligere klubblege i Liverpool, Andrew Massey, sy sammen penisen til Steven Gerrard. Et øyeblikk han ikke glemmer med det første.

Da Massey fikk se Liverpool-legendens private deler dekket av blod fikk han sjokk.

- Wow, det må gjøre vondt

- Jeg så ned og så blod overalt og jeg tenkte «Wow, det må virkelig gjøre vondt», sier den tidligere klubblegen til The Scottish Sun.

- Jeg prøvde å tenke tilbake til opplæringen min, og ingen steder lærte man hvordan man syr sammen en penis.

- Jeg tenkte «Jeg vil ikke at den første penisen jeg syr skal være Steven Gerrard sin» - men det ble det, forteller Massey.

Gerrard gikk ut igjen på banen etter at Massey hadde lappet han sammen, og spilte 90 minutter.

Lagkameratene holdt på å le seg i hjel

I en biografi Steven Gerrard ga ut for noen år siden nevnte han denne traumatiske situasjonen han opplevde i FA-cupkampen mot Bournemoth, som Liverpool forøvrig vant 2-0.

- Au. Jeg håpte jeg ikke måtte si farvel til en gammel venn, skrev den nåværende Rangers-mangeren i boka si.

- Jeg kunne se at han (klubblegen) ikke følte seg komfortabel heller. Han gjorde en god jobb. Jeg kjente ingen smerte da han sydde de fire stingene.

Men den tidligere Liverpool-kapteinen avslørte også i boka at lagkameratene hans ikke var like snille mot han i forbindelse med penis-situasjonen. Gerrard avslørte at de holdt på å le seg i hjel i garderoben etter kampen.