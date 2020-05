Matteo Darmian hyller Marcus Rashford - og mener Ole Gunnar Solskjær er riktig mann

Den tidligere United-spilleren er heller ikke i tvil: Manchester United må tviholde på Ole Gunnar Solskjær.

Marcus Rashford tok fotballverden med storm da han noe overraskende fikk tillit fra start mot Midtjylland i Europaligaen i 2016.

Det var Louis van Gaal som ga tenåringen tillit fra start, etter en skade på Anthony Martial under oppvarmingen.

Mener Rashford kan vinne Gullballen

Det som overrasket fotballsupportere over hele verden, var ikke like overraskende for Matteo Darmian, som bare dager i forveien hadde sett Rashford på førstelagstrening for første gang.

- Jeg husker fortsatt Rashfords første økt med førstelaget som det var i går. Jeg tenkte umiddelbart at dette var en utrolig spiller. Han gjorde så mange imponerende ting med tanke på alderen hans, og måten han forbedret seg hele veien imponerte meg, sier Darmian til The Guardian.

Og fortsetter:

- Jeg mener han kan overgå Kylian Mbappé og at han kan kjempe om Ballon d'Or (Gullballen) i årene fremover. Han imponerte meg aller mest av United-spillerne.

HYLLER: Matteo Darmian har ingen vonde følelser om sin gamle klubb - Manchester United. Foto: Rui Vieira (AP)

- Hadde gitt Solskjær langtidskontrakt

Matteo Darmian spilte for Van Gaal, José Mourinho og Ole Gunnar Solskjær. Sistnevnte var mannen som til slutt valgte å selge italieneren tilbake til Serie A i 2019, da Darmian gikk til Parma.

Den italienske backen fikk ikke mange mulighetene til å imponere under nordmannen, men har fortsatt bare positive ting å si om United-sjefen.

- Jeg kan bare snakke godt om Solskjær, tro meg. Jeg hadde gitt han en langtidskontrakt. Han er en veldig forberedt trener og Manchester United har staket ut dette prosjektet, denne reisen, med mange unge britiske spillere. Slik jeg lærte å kjenne Solskjær, ønsker jeg han ingenting annet enn suksess i United.

- Jeg så aldri at han var ulykkelig

Paul Pogbas fremtid har vært hyppig omdiskutert hele sesongen, og gi og for seg helt siden han returnerte til Manchester United fra Juventus i 2016.

På søndag dukket det opp nye koblinger til Juventus, og styreformannen i Torino-klubben gjentok at franskmannen var en «fantastisk spiller».

Det har vært meldt at Pogba i ettertid har angret på at han dro tilbake til England, et inntrykk som ikke deles av hans tidligere lagkamerat i United.

OMDISKUTERT: Manchester Uniteds Paul Pogba, her med manager Ole Gunnar Solskjær. Foto: Adam Davy (Pa Photos)

- Pogba er min venn, og det har vært mye urettferdig kritikk rettet mot han. For eksempel det at han ikke jobber hardt nok - jeg kan love deg at han alltid gir alt, også på trening. Jeg mener de omtaler han for negativt i England, mener Darmian, som fortsetter:

- Så jeg at Pogba var ulykkelig eller at han ville dra? Nei, det var heller motsatt. Så leng jeg var i Manchester, var Pogba mer enn fornøyd med at han hadde dratt tilbake. Han er veldig opptatt av å gjøre det bra i Manchester United.

Matteo Darmian endte med 60 førstelagskamper for Manchester United, og noterte seg i samme slengen for ett mål.