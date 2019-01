Matthew forlater LSK: Blir Osmanlispor-spiller

Ifeanyi Matthew (22) er på vei til Tyrkia for å fullføre en overgang.

Etter det Nettavisen erfarer har Lillestrøms midtbaneprofil reist til Tyrkia for å undertegne papirene som gjør ham til Osmanlispor-spiller.

I første omgang skal det dreie seg om en låneavtale frem til sommeren, men tyrkerne skal ha opsjon på kjøp dersom de ønsker det.

Hvis Osmanlispor ønsker å hente Matthew permanent, må de etter det Nettavisen vet ut med i underkant av 10 millioner når lånet utløper til sommeren.

Nettavisen har vært i kontakt med LSKs sportsdirektør Simon Mesfin, men har foreløpig ikke fått noe svar.

Mesfin har tidligere vært åpen om at det har vært interesse for nigerianeren og at LSK er åpne for et salg denne vinteren.

Matthew har vært en suksess på Åråsen siden han kom i 2016 og har spilt 68 kamper for gultrøyene.

Osmanlispor ligger på en fjerdeplass i den nest øverste divisjonen i Tyrkia og kjemper om et opprykk.