Mauricio Pochettino åpner opp om Son-grep: - Ingen som snakker om det

Den tidligere Tottenham-treneren lot sin sør-koreanske stjerne spille i en internasjonal turnernering som ikke var obligatorisk.

Heung min-Son var en av de virkelig store stjernene da Mauricio Pochettino satt i sjefsstolen for Tottenham. Den sør-koreanske angriperen var sterkt delaktig da argentineren ledet Spurs til deres første Champions League-finale i 2019.

Selv om Son var en av Tottenhams aller viktigste spillere, så bestemte klubben seg for å la stjernen forlate dem midt i sesong for å spille i Asialekene i 2018. På dette tidspunktet var ikke turneringen en del av FIFAs offisielle kalender.

Det betyr at turneringen, som ikke skal forveksles med Asiamesterskapet, ikke var en turnering Tottenham måtte føye seg etter. I teorien kunne de derfor ha holdt Son igjen.

Les også: Mandagens Premier League-rykter

Militærtjeneste

Problemet skal uansett ha vært at i Sør-Korea er det obligatorisk at alle skal ha vært 21 måneder i militærtjeneste, men Son kom til å slippe unna dette dersom han representerte nasjonen i mesterskapet.

Mesterskapet fant sted mellom 10. august og 1. september 2018, hvilket betød at Son mistet store deler av seriestarten. Daværende trener Mauricio Pochettino mener uansett at valget ved å la Son spille kan ha satt en stopper for en overgang:

- I dag så er Son i Tottenham fordi vi tillot ham å spille i to turneringer som ikke var obligatoriske. Vi var ikke egoistiske og beordret ham om å bli værende, forteller argentineren i podcasten High Performance Podcast, som siteres av Daily Mail.

Son spilte også i Asiamesterskapet tidlig i 2019, der han gikk glipp av de første gruppespillskampene etter at Sør-Korea og Tottenham ble enige om en løsning. Den gang returnerte han hjem tidligere etter at nasjonen ble slått i kvartfinalen av Qatar.

- Dette handlet om klubben. Hvis vi ikke hadde tillat ham det, så hadde det gått to år og vi hadde måttet avslutte kontrakten med Son. Det er ingen som snakker om det, vi lot ham spille turneringene, sier Pochettino, som hinter mot at Son fort kunne ha blitt tvunget til å gå i militærtjeneste dersom de ikke hadde latt stjernen gå.

MESTER: Heung Min-Son og Sør-Korea gikk til topps under Asialekene. Foto: Arief Bagus (AFP)

- Det er ingen som snakker om dette. Med Harry Kane skadet, og så dro Son til Asialekene de første ukene den sesongen.

Sesongen 2018/2019 maktet Pochettino å lede Tottenham til fjerdeplass i Premier League, hvilket betød kvalifisering til Champions League den påfølgende sesongen. Det førte meg seg et av klubbens største eventyr de siste årene.

Les også: Vi følger overgangsvinduet LIVE

- Skulle gjenbygge laget

Pochettino ledet nemlig Tottenham til finalen på Wanda Metropolitano, etter blant annet å ha slått ut Ajax etter en høydramatisk semifinale, der Lucas Moura sikret finaleplass langt inn i den tillagte tiden i Amsterdam.

I Madrid ble Liverpool nummeret for sterke etter at Mohamed Salah og Divock Origi ordnet 2-0-seier til Jürgen Klopps mannskap i finalen. Deretter fikk det mest på tverke for Pochettino i London.

- Mandagen etter finalen så tenkte jeg at jeg skulle gjenbygge laget, fordi når du er en vinner og har konkurranseinstinktet så lever du ikke i fortiden. Man taper, men man vil vinne i morgen, forteller Pochettino.

- Jeg følte meg ikke slagen fordi vi ikke vant Champions League-finalen, vi fikk massiv erfaring som vi skulle lære av, og gjøre oss klare for neste sesong. Vi kjempet om topp fire-plass i Premier League samtidig som vi tok oss til Champions League-finalen.

Den påfølgende sesongen gikk ikke slik Pochettino hadde håpet. Etter 12 kamper lå Tottenham på 14. plass i Premier League, og i november 2019 hadde klubben fått nok. Dermed ble Pochettino gikk sparken, og har siden blitt erstattet av José Mourinho.

Argentineren har til gode å ta en ny jobb, men har ved flere anledninger blitt koblet til blant andre Manchester United. Han har tidligere uttalt til argentinsk presse at han føler seg klar for å returnere til en toppjobb i Europa.

Les også Champions League-finalen utsatt