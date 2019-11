Mauricio Pochettino ferdig i Tottenham

Klubben bekrefter at argentineren er ferdig i klubben

Mauricio Pochettino er ferdig i Tottenham. Det bekrefter London-klubben på sine hjemmesider tirsdag kveld. Det har lenge vært spekulert i fremtiden til den argentinske treneren.

Pochettino ble ansatt i Tottenham i 2014 etter et opphold i Southampton, og ledet klubben til Champions League-finalen mot Liverpool så sent som i juni tidligere i år.

Tottenham bekrefter på sine sider at også assistentene Jesús Pérez, Miguel D'Agostino og Antoni Jiménez også følger den karismatiske argentineren ut dørene på Tottenham Stadium.

For dårlige resultater

Denne sesongen har overhodet ikke fungert optimalt for Tottenham, som ligger helt nede på 14. plass i Premier League etter 12 kamper spilt. De står totalt med tre seire, fem uavgjort og fire tap denne sesongen.

- Vi var motvillige i denne avgjørelsen, og det er ikke en avgjørelse som styret har tatt lett på, eller gjort uten tanke, sier styreformann Daniel Levy i den offisielle presseuttalelsen.

- Dessverre så har hjemlige resultater på slutten av sist sesong, og starten av denne sesongen vært ekstremt skuffende. Det er styrets oppgave å ta vanskelig avgjørelser, denne var ennå mer vanskelig med tanke på de øyeblikkene vi har hatt med Mauricio og hans trenerteam. Men vi gjør dette for klubbens beste, sier Levy videre.

Det ble meldt tidligere tirsdag at Levy og Pochettino hadde vært i «krisemøte», og at den tidligere Espanyol-treneren stod i fare for å miste jobben sin innen kort tid. Det ble ikke rapportert noen konklusjon på dette møtet.

Ifølge The Telegraph skal det ha kostet Tottenham hele 12.5 millioner pund å sparke Pochettino, med mindre partene kunne jobbe til enighet der han forlot klubben frivillig.

Så sent som i mai 2016 forlenget Pochettino sin kontrakt med Tottenham. Den gang signerte han en avtale som skulle holde ham på Tottenham Stadium frem til slutten av 2022/2023-sesongen.

Topp fire

Pochettino fikk 293 kamper som Tottenham-sjef, der han vant 159 av dem. Han tapte 72 og spilte 62 kamper uavgjort i løpet av de årene han fikk med London-klubben.

47-åringen fra Murphy i Argentina ledet Tottenham til fire strake plasseringer blant topp fire i Premier League fra 2015/2016-sesongen frem til foregående sesong. I 2016/2017-sesongen endte de på andreplass i Premier League.

Under Pochettino endte det med to finaletap for Tottenham. Den ovennevnte Champions League-finalen mot Liverpool på Wanda Metropolitano i Madrid i 2019, og ligacupfinalen i 2015, der Chelsea ble et nummer for store.

I Champions League har resultatene svingt mer for Tottenham. I 2016/2017-sesongen røk de ut i gruppespillet, og måtte ta til takke med en 32.-delsfinale i Europa League der belgiske Gent ble for gode.

Pochettino tok selv over etter Tim Sherwood hos «Lilywhites», og det spekuleres i stor grad over hvem som nå kommer til å ta over etter argentineren.

Daily Mail har blant annet spekulert i hvorvidt Massimiliano Allegri og José Mourinho kan være aktuelle. Begge står uten trenerjobber etter å vært ferdige i Juventus og Manchester United.

Også RB Leipzig-trener Julian Nagelsmann, samt Bournemouth-sjef Eddie Howe har blitt nevnt i forbindelse med en nå ledige jobben på Tottenham Stadium.