Mauricio Pochettino og Maurizio Sarri er ønsket av Juventus

Premier League-trenerne er ønsket i Torino.

Tidligere i mai ble det klart at Massimiliano Allegri ikke leder Juventus neste sesong, etter fem sesonger som trener for storklubben.

Nå melder The Guardian at Juventus har sett seg ut to trenere som potensielle erstattere for Allegri:

Tottenhams Mauricio Pochettino og Chelseas Maurizio Sarri.

- Det er ikke riktig

Simone Inzaghi skal også være et alternativ. Juventus ønsker nå å heve seg ytterligere i europeisk sammenheng, og ledelsen i klubben mener altså at Pochettino, Sarri eller Inzaghi er trenere som kan gjøre akkurat dette.

Sarri og Pochettino har begge ledet sine lag til europeiske finaler denne sesongen, såvel som sterke plasseringer i Premier League. Til tross for dette, er ikke fremtiden til de to Premier League-trenerne på noen måte avklart.

Sarri er den første av de to som skal lede sitt lag i en finale. Europaliga-finalen mot Arsenal spilles førstkommende onsdag i Baku, men Sarri vil ikke gå med på at fremtiden hans skal henge på denne ene kampen.

- Ti måneder med arbeid, så skal alt avhenge av 90 minutter? Det er ikke riktig, det er ikke den riktige måten å gjøre ting på. Enten så er du fornøyd med arbeidet mitt, eller så er du det ikke. Jeg har ikke kontakt med andre klubber for øyeblikket, sa Sarri ifølge Guardian.

Sarri er bare ti måneder inn i sitt Chelsea-prosjekt, og det ryktes at det vil koste Juventus opp mot fem millioner euro å løse Sarri fra sin kontrakt med London-klubben.

Ingen garantier fra Pochettino

Heller ikke Pochettino gir noen garantier for at han holder til i London neste sesong. Treneren har sendt ut blandede signaler om sin fremtid, men de seneste sitatene tyder på at argentineren ser for seg en fremtid i London.

- Når vi snakker om fasiliteter, så er Tottenham best i verden akkurat nå mener jeg. Det finnes ingen bedre klubb på dette feltet. Det er heller ingen bedre by i London, og ingen bedre liga enn Premier League. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår, men selvfølgelig er jeg motivert til å bli værende i Tottenham - og gi klubben det den fortjener, sa Pochettino nylig til TalkSport.

Tidligere i mai uttalte dog Pochettino at han ønsket å se en klar og tydelig plan for fremtiden fra Daniel Levy før han bestemte seg for noe som helst.

Argentineren la ikke skjul på at han ønsket garantier fra Daniel Levy om forsterkninger til troppen i sommer - hvis ikke ville han vurdere sin egen fremtid.

- Hvis det er slik at vi tror at vi kan operere på samme måte som de siste fem årene, og at vi samtidig skal være i Champions League-finalen hver sesong, kjempe i toppen av Premier League mot lag som Liverpool, Manchester City - og United, da mener jeg vi som klubb er veldig naive, konstaterte Pochettino da.

Flere kilder rapporterer at det er Chelsea-treneren som for øyeblikket er favoritten til å få jobben, ettersom Pochettino i ettertid har antydet at han mer enn gjerne blir værende i London i sesongene som kommer.

I så fall vil Juventus forsøke å få med seg Jorginho på kjøpet, skriver Tuttosport. Midtbanespilleren ble også med Sarri fra Napoli til Juventus, og er en sentral del i ringrevens lag.