Mauricio Pochettino vurderte å forlatte Tottenham

Tottenham-manageren kunne gitt seg i London-klubben etter forrige sesong.

Det er i et ferskt intervju med ESPN fredag morgen at Tottenham-manager Mauricio Pochettino innrømmer at han kunne ha forlatt klubben om de hadde lykkes med å vinne Champions League-trofeet.

- Hvis det hadde blitt et annet resultat i finalen så kan du tenke. Ok, kanskje dette er tidspunktet å forlate klubben. Tre til side og gi dem muligheten til et nytt kapittel med et nytt trenerteam, sier Pochettino til ESPN.

Argentineren snakket ut i forkant av søndagens International Champions Cup-oppgjør mot Juventus i Singapore.

- Etter finalen følte jeg at det ikke var bra å avslutte på denne måten. Jeg er ikke en person som unngår problemer eller en vanskelig situasjon. Jeg elsker store utfordringer og å gjenskape mentaliteten for å gjøre det mulig å få til en lignende sesong. Det motiverer meg, utdypet manageren.

Vil vinne

Tottenham endte på fjerdeplass i Premier League forrige sesong og avsluttet sesongen med finaletap mot Liverpool i Champions League.

Manageren sier han nå er fullt motivert for å fortsette arbeidet med Tottenham og sesongen som venter.

- Det er fremdeles vanskelig (å tenke på finaletapet), men vi må komme oss videre. For første gang i historien til Tottenham var vi i en Champions League-finale.

- Vi var så nære, vi fortjente å vinne mot et så sterkt lag som Liverpool. Forrige uke startet vi å trene igjen, motivere oss selv og se frem mot en ny sesong, sier Pochettino.

London-klubben er endelig tilbake på sin egen stadion etter å ha spilt nesten to hele sesonger på Wembley. Pochettino mener de siste sesongene har vært utfordrende for klubben, med få forsterkninger av spillerstallen og fokus på oppgradering av klubbens infrastruktur.

Sesongoppkjøring

I disse dager befinner Tottenham seg i Singapore der de tar fatt på oppkjøringen til en ny sesong. De starter det hele med kamp mot et Juventus-lag som har forsterket seg kraftig inn mot kommende sesong.

Deretter går turen til Shanghai hvor Manchester United står på motsatt side 25.juli. Tottenham returnerer til Europa for å spille Audi Cup i Munchen mot lag som Real Madrid, Bayern Munchen og Fenerbahce.

Siste test før Premier League sparkes i gang er kampen mot Inter den 4.august i London.