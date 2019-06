Maurizio Sarri offentliggjort av Juventus

Den tidligere Chelsea-treneren gleder seg til å ta fatt på nye oppgaver.

På torsdag møtte Maurzio Sarri et samlet pressekorps for første gang som Juventus-trener.

- Vi har en lang vei å gå. Jeg snakket akkurat med presidenten om struktur og organisering. Når du reiser mellom stadionene i England, så skjønner du hvor utilstrekkelige stadionene i Italia er, forklarte Sarri innledningsvis.

Mannen som overtar etter Massimiliano Allegri i Juventus, mener dog at det er aspekter ved den italienske fotballen som stadig overgår Premier League.

- Når det kommer til klubbdrift og det taktiske på banen, så er vi fortsatt et lite hestehode foran Premier League-klubbene.

- Jeg er veldig spent på denne sesongen i Serie A. Antonio Conte og Marco Giampalo er tilbake, og det blir spennende å følge Paulo Fonseca i Roma - såvel som Roberto De Zerbi i Sassuolo, en mann jeg beundrer stort.

Gleder seg til Ronaldo-samarbeid

Det har vært store spekulasjoner om Cristiano Ronaldo er en spillertype som går overrens med Sarri-systemet, men treneren selv har store planer for superstjernen.

- Jeg har trent noen fantastiske spillere over de siste årene, men med Ronaldo så beveger jeg meg til neste nivå - med en spiller som er helt i toppen av verdensklassen. Vi snakker om en spiller som har slått alle rekorder i fotballen, og jeg ønsker å hjelpe han med å sette enda flere. Jeg har tidligere trent spilleren som har scoret flest mål i én Serie A-sesong gjennom tidene, og jeg ønsker å doble dette tallet. Det hadde gitt meg en enorm tilfredstillelse, sa Sarri og viste til sitt samarbeid med Gonzalo Higuain i Napoli.

Sarri bekrefter også at han allerede har hatt samtaler med et par av Juventus-spillerne, slik at de kan dele sine tanker. Juventus-sjefen var også klar på at det ikke bare er hans tanker som gjelder, men at det er viktig å ta hensyn til hva spillerne selv mener.

Det gjelder også for systemet Sarri ønsker å implementere i Torino. Det kom frem på torsdagens pressekonferanse at Sarri-ball må tilpasses spillerne han har til rådighet.

- Du kan ikke ta utgangspunkt i et system og så sende spillere ut eller inn av klubben. Vi er nødt til å identifisere to-tre spillere som kan komme inn å gjøre en forskjell. Neste skritt blir å snakke med spillerne, lytte til hva de har å si, for å så finne ut hvilket system vi kan bruke, forklarte Sarri.

Og la til:

- De siste årene har jeg spilt 4-3-3, men formen på formasjonen i Chelsea var helt annerledes enn den i Napoli. Vi måtte tilrettelegge best mulig for Eden Hazards spillemåte, fordi han var en spiller som kunne forandre kampen på egenhånd. Samtidig så skapte det defensive problemer vi måtte jobbe med.

Til tross for at sesongen med Chelsea endte med Europaliga-trofé, virket det aldri helt som Chelsea-supporterne trykket Sarri til sitt bryst. Italieneren bekrefter også at han mot slutten av sesongen ønsket seg tilbake til Italia.

FARVEL: Her takker Maurizio Sarri farvel med Napoli-supporterne i 2018. Foto: Carlo Hermann (AFP)

- Man må ha klare tanker om fremtiden sin. Jeg holdt med Napoli fordi jeg var født i byen, og jeg ga alt for at klubben skulle konkurrere på det høyeste nivået. Mot slutten av oppholdet i Napoli, ble jeg usikker på følelsene mine mot klubben og deres supportere, og jeg satt igjen med inntrykket av at oppholdet mitt der var over. I denne perioden kom Carlo Ancelottis navn opp, og det var nok mye min feil, sa Sarri og la til:

- Jeg hadde flere tilbud, men valgte å dra ut av landet - fordi jeg ville ikke gå direkte til en annen italiensk klubb. Premier League var en fantastisk opplevelse, men i andre halvdel av sesongen følte jeg et profesjonelt og personlig behov for å reise hjem til Italia.

Sarri har mottatt sin del av ukvemsord fra Napoli-supportere, som ikke er veldig fornøyd med at deres tidligere trener nå har tatt over Serie A-giganten Juventus.

- Jeg har fått noen personlige meldinger fra spillerne, og tonen der er helt annerledes. Jeg hadde tre sesonger i Napoli, og jeg forlot Serie A ut av respekt for klubben. Nå trengte jeg å returnere til Italia, og jeg fikk et tilbud fra Juventus. Det er alt. Valget mitt er veldig logisk, og det er ingen grunn til å skrive en bok om det, slo Sarri fast.

Den nye Juventus-sjefen var også klar på at han har sett seg lei på rasismen som stadig utspiller seg på tribunene i Serie A, og at det var på tide å stoppe kampene hvor dette skjer.

- Nok er nok. Vi kan ikke fortsette å være 30-40 år bak resten av Europa, sa Sarri.

Kryptisk om Paul Pogba

På torsdagens pressekonferanse hadde Sarri selskap av sportsdirektøren i Juventus, Fabio Paratici.

Det er Paratici som har hovedansvaret for å identifisere overgangsmål i Juventus, og selvfølgelig ventet det spørsmål om sommerens store overgangssaga - Paul Pogba.

- Pogba er en Manchester United-spiller. Han var hos oss i mange år, han vokste opp her og vi elsker han, men han er fortsatt en United-spiller, forklarte sportsdirektøren, og la til følgende om bosmanspiller Adrien Rabiot:

- Det er mange klubber som ønsker Rabiot. Vi er med i konkurransen, ikke bare med han, men også andre spillere vi forsøker å få tak i. Vi skal sette oss ned å diskutere dette med Maurizio (Sarri), slik at vi finner de riktige overgangsmålene for det laget vi ønsker å se.