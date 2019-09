Mauro Icardi klar for PSG

Stjernespissen bytter beite.

Den argentinske spissen ble bekreftet som PSG-spiller mandag kveld.

Icardi kommer fra Inter og det skal være snakk om et lån ut sesongen. Inter opplyser samtidig at Icardi har signert en forlengelse av kontrakten med Milano-klubben frem til 30.juni 2022.

- Jeg takker PSG for tilliten de har vist meg, sier icardi til PSG sine hjemmesider.

Den velinformerte RMC-journalisten Mohamed Bouhafsi meldte allerede mandag formiddag at et overgang for argentineren var på trappene.

Ifølge Sky Sports skal 26-åringen som en del av handelen ha forlenget sin kontrakt med Inter, men PSG skal likevel ha en opsjon på et permanent kjøp.

PSG må ut med 65 millioner euro for å gjøre det hele permanent, skriver den anerkjente journalisten Fabrizio Romano mandag kveld.

Profilen skal ikke ha vært en del av hovedtrener Antonio Contes planer i Inter denne sesongen og han har havnet bak folk som Romelu Lukaku i spissrekken.

26-åringen var lenge en yndling i den italienske storklubben og har nettet 124 mål på 219 kamper for Milano-klubben, men Icardi har lenge også vært en kontroversiell type og fått mye oppmerksomhet for utenomsportslige sprell.

Icardis kone og agent, Wanda Nara, er også en meget frittalende kvinne og hennes utspill i media har også vært med på å skape mye oppmerksomhet rundt spissen.

Nå venter altså minst en sesong i franske PSG, der han skal danne angrepsrekke med folk som Edison Cavani, Neymar og Kylian Mbappe.

PSG har dominert hjemme i Frankrike de siste årene, men drømmen om suksess i Champions League har uteblitt, til tross for en rekke store spillerkjøp.

Sist sesong røk det franske laget ut for Manchester United i åttedelsfinalen av Champions League, etter at en VAR-straffe ble avgjørende helt på tampen.

I høst skal PSG spille i gruppe A av turneringen og møter klubber som Club Brugge, Galatasaray og Real Madrid i det innledende gruppespillet.