Mayer vant mangekjempernes Garden Clash

Kevin Mayer vant friidrettens tredje versjon av Ultimate Garden Clash, da tre av verdens beste tikjempere konkurrerte i tre ulike øvelser.

Verdensrekordholder Mayer konkurrerte i Montpellier i hjemlandet Frankrike. Han målte krefter med verdensmester Niklas Kaul, som var i Mainz i Tyskland, og VM-toer Maicel Uibo. Estlenderen var i sin treningsbase i Florida.

Det startet ed stav, der trioen prøvde å gå over 4,00 flest mulig ganger på ti minutter. Deretter skulle de greie minst 12 meter i kulestøt flest mulig ganger på ti minutter, før de til slutt skulle løpe fram og tilbake mellom to kjegler stilt 20 meter fra hverandre flest mulig ganger på fem minutter.

Selv om Mayer drakk vann mens de to andre startet, svingte han seg over lista 17 ganger på den oppsatte tiden, mot 15 for Uibo og 14 for Kaul. Franskmannen har klart bedre personlig rekord i kule enn de to andre, og han greide 28 støt over grensen, mot 22 for Kaul og 20 for Uibo.

Mayer ledet dermed klart, og selv om Kaul vant den avsluttende løpsøvelsen med 27 ganger var Mayer og Uibo bare en runde bak. Med 71 poeng tok Mayer en klar seier foran Kaul (63) og Uibo (61).

Hadde det gøy

– Jeg visste ikke helt hva som ventet, så jeg har ikke forberedt meg spesielt. Jeg ville bare ha det gøy og få tilbake følelsen av å konkurrere, sa Mayer.

Uibo var hemmet av at det var 30 grader, men han satte pris på opplevelsen.

– Ingen av oss hadde gjort noe slikt før, men det var moro, sa han.

Ultimate Garden Clash har blitt en suksess for det internasjonale friidrettsforbundet mens viruspandemien har satt idretten på vent. Søndagens utgave var den tredje, etter at det 3. mai ble uavgjort mellom Mondo Duplantis og Renaud Lavillenie da de begge svingte seg over 5,00 meter i stav 36 ganger på en halv time i sine egne hager. Sam Kendrick var tredje deltaker og greide «bare» 26.

Fornøyd Coe

16. mai var det kvinnenes tur, og OL-mester Katerina Stefanidi slo Katie Nageotte og Alysha Newman ved å svinge seg over 4,00 meter 34 ganger på en halvtime. Nageotte greide 30 og Newman 21.

Hver gang har direkteoverføringene på sosiale medier samlet et stort publikum og World Athletics-president Sebastian Coe er storfornøyd med tiltaket. Han lot seg imponere av tikjemperne søndag.

– Jeg er full av beundring for disse tre utøverne. Det de gjorde er mye vanskeligere enn de fikk det til å se ut som, sa han.

