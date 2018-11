Mayweather avlyser comeback

Floyd Mayweather avlyser kampen mot den japanske kickbokseren Tenshin Nasukawa nyttårsaften, fire dager etter at comebacket ble offentliggjort.

Grunnen er at Mayweather aldri hadde til hensikt å gå en kamp mot japaneren. Det skriver 41-åringen på Instagram. Amerikaneren skal ha blitt tatt på senga av teamet rundt Nasukawa.

– Først og fremst, jeg vil være klar på at jeg, Floyd Mayweather, aldri avtalte en offisiell kamp mot Tenshin Nasukawa, innledet Mayweather.

Amerikaneren var på en pressekonferanse i Tokyo mandag da comeback-kampen ble offentliggjort.

– Da jeg ankom pressekonferansen ble jeg og teamet mitt helt satt ut av hvilken retning seansen tok, og jeg burde satt en stopper for det umiddelbart. Jeg vil virkelig beklage til mine fans for den misledende informasjonen som kom fram under pressekonferansen, og jeg kan forsikre dere om at jeg aldri har gått med på det arrangøren gikk ut med, skrev Mayweather.

Mayweather, som var verdensmester i fem ulike vektklasser, utklasset MMA-utøver Conor McGregor i sin forrige kamp i august 2017.

(©NTB)

Mest sett siste uken