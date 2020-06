Mayweather betaler George Floyds begravelse

Bokselegenden Floyd Mayweather skal betale kostnadene tilknyttet begravelsen til George Floyd, som døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis sist uke.

Mayweather har personlig vært i kontakt med Floyds familie, ifølge Leonard Ellerbe, som er sjef i Mayweather Promotions.

Bokselegenden, som var verdensmester i fem ulike vektklasser og vant alle sine 50 profesjonelle boksekamper, tilbød seg å dekke kostnadene for begravelsen, og familien takket ja.

– Han vil sikkert bli sint på meg for at jeg forteller dette, men ja, han skal definitivt betale for begravelsen, sa Ellerbe til ESPN mandag.

Begravelsen vil finne sted 9. juni i George Floyds hjemby Houston.

Det var TMZ som først meldte om Mayweathers tilbud.

Afroamerikanske Floyd døde 25. mai etter at en hvit politibetjent i Minneapolis-politiet under en pågripelse holdt kneet sitt presset mot halsen hans helt til kroppen hans ble livløs, selv om Floyd sa at han ikke fikk puste.

Dødsfallet har utløst store demonstrasjoner og opptøyer over hele USA, og flere sammenstøt mellom demonstranter og politistyrker. Natt til mandag sa president Donald Trump at han vil sette inn militæret om ikke guvernører rundtom i landet får tilbake kontrollen over situasjonen.

(©NTB)