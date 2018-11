Mayweather med nytt comeback

Boksestjernen Floyd Mayweather går ut av pensjonisttilværelsen for en kamp mot den japanske kickbokseren Tenshin Nasukawa nyttårsaften.

Det offentliggjorde den 41 år gamle ubeseirede amerikaneren mandag.

Mayweather, som var verdensmester i fem ulike vektklasser, utklasset MMA-utøver Conor McGregor i sin forrige kamp i august 2017.

Reglene for kampen mot kickbokser Nasukawa var ikke spesifisert av arrangøren av det forestående oppgjøret, men Mayweather la ut et bilde av seg selv på Instagram i helgen med kickboksinghansker.

– Jeg vil gi folk det de vil ha, blod, svette og tårer, sa Mayweather på en pressekonferanse i Tokyo. Boksestjernen skal ha fløyet dit i et privatfly.

Kampen skal ifølge amerikaneren være et ledd i å vise fram hans eget promotørselskap.

Nasukawa er bare 20 år gammel, og har fortsatt til gode å tape en kamp. Han har imidlertid aldri gått en ren boksekamp.

– Han er ung og ubeseiret, så det er tydelig at han gjør noe riktig, sa Mayweather.

– Jeg er sikker på at han kommer til å skape en del spenning. Det har alltid vært et mål for meg å komme meg ut av USA for å vise mitt talent, la han til.

Mayweather har tidligere flørtet med tanken om en returkamp mot McGregor. Han skal også ha vurdert en kamp mot russiske Khabib Nurmagomedov.

(©NTB)

