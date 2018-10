Mbappé firemålsscorer i kaotisk PSG-seier

Paris Saint-Germain slo Lyon hele 5-0 etter at begge lag fikk røde kort i Ligue 1 søndag. Kylian Mbappé var involvert i alle målene da PSG satte ligarekord.

Det franske stjerneskuddet Mbappé scoret fire mål på rappen i løpet av 13 minutter. Vingen scoret sitt første for kvelden etter 61 minutter.

Neymar åpnet scoringene for PSG fra straffemerket etter ni minutter. Det var Mbappé som skaffet straffesparket.

Den kaotiske kampen startet med at Lyon-kaptein Nabil Fekir måtte byttes ut etter bare to minutter på grunn av et overtråkk.

Hjemmelaget i Paris så ut til å få en tøffere oppgave med å forsvare ledelsen da Presnel Kimpembe fikk direkte rødt kort for en susende takling med knottene først. Dommer ga først gult kort, men etter å ha sett taklingen med VAR byttet det farge til rødt.

Lyon klarte ikke å ta vare på overtallet. Lucas Tousart fikk sitt andre gule kort for å felle kampens store spiller, Mbappé, like før pause.

Etter et målløst kvarter løsnet det ordentlig for PSG, som til slutt vant overlegent.

Seieren gjør at PSG har full pott etter ni serierunder. Det er ny rekord i Ligue 1. PSG slo rekorden til Olympique Lillois fra 1936 på åtte strake seirer i den franske toppdivisjonen.

Lyon har 14 poeng på sjetteplass.

Marseille klatret til tredjeplass på tabellen etter 2-0-seier mot Caen, mens Monaco fortsatte den trøblete sesonginnledningen med 1-2-tap mot Rennes. Radamel Falcao scoret for Monaco, men Hatem Ben Arfa avgjorde kampen etter at Andrea Raggi fikk direkte rødt kort rett etter pause.

Monaco har bare seks poeng på tabellen.

