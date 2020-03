Mbappé håner Haaland. Det får engelsk stjerne til å se rødt

Kylian Mbappé klarte ikke dy seg da PSG slo ut Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund fra Champions League. Nå får han kritikk.

Haaland spilte hele kampen for Dortmund på et tomt Parc des Princes i Champions League onsdag kveld, men maktet ikke score slik han gjorde i det første oppgjøret mellom de to lagene.

Paris Saint-Germain vant til slutt kampen 2-0 og er nå videre i turneringen.

Haaland fikk stor oppmerksomhet i hele fotball-verden etter sin prestasjon mot PSG i den første kampen, og det var tydelig at det franske laget hadde bitt seg merke i nordmannen.

Les også: Siste nytt om koronaviruset

Mbappé fortsatte å håne Haaland på Instagram

Etter kampen hånet PSG-spillerne nemlig nordmanne ved å feire slik Haaland gjorde etter sin scoring i Dortmund.

Men det stoppet ikke der.

Mbappé, PSG store stjerne, synes tilsynelatende at det var artig å håne nordmannen. Og franskmannen fortsatte å gjøre det samme i garderoben foran sine 39,4 millioner følgere på Instagram.

Den franske 21-åringen kopierte på nytt Haalands målfeiring fra det første oppgjøret og fikk med flere av sine lagkamerater til å gjøre det samme.

Les også: Slik kan norske myndigheter stoppe serbiske stjerner

Lineker reagerer



Det har imidlertid skapt reaksjoner.

Video-klippet fra Mbappés direktesending på Instagram blir nå delt hyppig i sosiale medier og reaksjoner virker å være blandet.

Den tidligere engelske landslagsstjernen Gary Lineker, som nå jobber som programleder på TV i England, er blant dem som imidlertid ikke er imponert.

På Twitter tar engelskmannen Haaland i forsvar.

- Mangel på klasse. Han er 19 år, for pokker, skriver den tidligere storscoreren.

Også lagkamerat Neymar var opptatt av Haalands feiring - noe han kopierte etter PSGs 1-0-scoring.

Vanvittig debutsesong

Haaland har foreløpig ikke kommentert oppførselen til PSG-stjernene, men snakket om kampen med Viasat sent onsdag kveld.

Han var skuffet over innsatsen.

- Vi fikk ikke rytmen til å gå i laget og generelt i kampen. Da blir de tvanskelig borte i Paris mot PSG, sier Haaland.

- Vi må gå i oss selv og tenke at dette ikke er godt nok, for det var det ikke. Vi var dårlige i dag, forteller Haaland.

Nordmannen antyder at han ble preget av å spille kampen uten tilskuere.

- Det er helt forferdelig å ikke spille med fans. Jeg merket at noe manglet i dag. Jeg er en spiller som trenger å høre litt piping og sånne ting. Det er kjipt, men sånn er situasjonen, forklarer Haaland som er fortvilet over koronasituasjonen i Europa.

Nå blir det heller ingen tilskuere som får se Haaland og Dortmund når de returnerer til Bundesliga kommende helg.

- Vi er vant med å ha 80000 på hver hjemmekamp. Nå blir det null fremover. Det blir forferdlig. Vi må bare spille med det og gjøre det beste ut av det, sier nordmannen.

Dortmund møter Schalke 04 hjemme i neste kamp førstkommende lørdag.