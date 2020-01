Mbappé hyller Liverpool: - Det er utrolig

Kylian Mbappé (21) lar seg begeistre av serielederen i England.

Liverpool er på vei mot deres første ligatrofé på 30 år. Laget leder for øyeblikket Premier League med 16 poeng foran Manchester City og har i tillegg én kamp til gode.

Nå hylles klubben av Paris Saint-Germain-angriper, Mbappé, en av klodens største fotballprofiler.

- Det er utrolig det Liverpool gjør for tiden. De er som en maskin. De har funnet rytmen og tenker «la oss kjøre på igjen, la oss kjøre på igjen», sier Mbappé til BBC.

LES OGSÅ: Fotballhistoriens ti verste januar-overganger (+)

Skryter av Klopp



Jürgen Klopps lag har ikke tapt en eneste kamp denne sesongen. Det imponerer franskmannen.

- Når man ser på dem så tenker man at alt er så enkelt, men det er ikke enkelt. Spillerne er fokuserte. De spiller kamp hver tredje dag og så vinner de, og vinner, og vinner, forteller 21-åringen.

Mbappé mener prestasjonene fører til at presset øker for Liverpool, men unggutten tror samtidig at laget har det som skal til for å takle det.

- Nå er problemet at alle følger med på Liverpool og alle prøver å se hva man kan få til mot dem. Det betyr at de må vise at de er sterke, men det er et veldig godt lag med en veldig dyktig manager, sier Mbappé.

LES OGSÅ: Sportsintervjuet: Jan Åge Fjørtoft

TOPPER PREMIER LEAGUE: Kylian Mbappé lar seg imponere av Jurgen Klopp. Foto: Darren Staples (Pa Photos)

Vil ikke snakke om ryktene

Den franske superstjernen har tidligere blitt koblet til nettopp Liverpool, men selv om Klopp har snakket varmt om Mbappé har han samtidig gjort det klart at han tror 21-åringen vil være for dyr for Liverpool.

Unggutten har også stadig blitt koblet til Real Madrid.

Selv er han ikke interessert i å snakke om ryktene. I stedet vil han fokusere på PSG.

- Alle snakker om det, også da jeg var ung snakket folk om det. Men jeg er en spiller nå og vet at dette ikke er tiden for å snakke om det, sier Mbappé.

LES OGSÅ: Forbauset over nordmenn: - Hvis jeg var Ødegaard, da hadde jeg vært irritert

Han forklarer at han er lojal til PSG og at det vil bli oppstyr dersom han hadde kommentert sine fremtidsplaner.

- Jeg må forholde meg rolig og fokusere på PSG. Vi får se etter sesongen, men nå er jeg fokusert på det som skjer på banen, sier 21-åringen.

Etter 20 serierunder topper PSG den franske ligaen - åtte poeng foran Marseille.