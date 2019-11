Mbappé ryktes til Liverpool. Nå snakker Klopp ut: - Absolutt ingen mulighet

Jürgen Klopp setter en strek over ryktene om at Kylian Mbappé skal være på vei til Liverpool fra PSG.

Det er den engelske avisen The Guardian som skriver at Liverpool-sjef Jürgen Klopp har uttalt seg om den franske superstjernen Kylian Mbappé.

Ifølge avisen skal Klopp ha uttalt at det er «absolutt ingen sjanse» for at klubben kan signere franskmannen.

Liverpools tyske manager legger også til at det ikke er noen sportslige vurderinger som ligger bak uttalelsen. Det er rett og slett et økonomisk spørsmål, en avtale klubben ikke har mulighet til å gjennomføre.

- Ok, fra et sportslig synspunkt så er det ikke mange grunner til ikke å signere han. For en spiller han er. Men det handler om pengene så klart. Ingen sjanse. Absolutt ingen mulighet. Beklager å måtte ødelegge den historien, uttaler Klopp ifølge The Guardian.

Samtaler i 2017

Liverpool og Klopp skal ha vært interessert i Mbappé tilbake i 2017. Tyskeren skal også ha møtt franskmannen i et forsøk på å overbevise han til å velge Liverpool.

Mbappé skal da ha foretrukket å bli værende i Frankrike. Han signerte senere en kontrakt med PSG som sendte han på utlån fra Monaco. Denne avtalen ble senere gjort permanent i en overgang verdt 160 millioner pund.

Det har vært spekulert i at Liverpool kunne ha en åpning til å signere Mbappé i og med at klubben ser ut til å få Nike som draktsponsor i fremtiden. Det amerikanske sportsmerket sponser som kjent også Mbappé, og franskmannen er en viktig brikke i merket sin videre strategi.

Klopp uttaler seg sjeldent om mulige overganger, men virker å ha gjort et unntak i tilfellet Mbappé.

- Å kjøpe spillere av dette kaliberet er vanskelig. Jeg kan ikke se noen klubb for øyeblikket som kan kjøpe Mbappé fra PSG. Jeg ser ingen klubb, det er sånn det er. Vi er involvert blant klubbene som ikke kan gjøre det. Så enkelt er det, sier Klopp.

VIKTIG TOPPKAMP: Liverpool tar imot Manchester City til en særdeles viktig toppkamp søndag ettermiddag. Virgil van Dijk og Sergio Agüero blir viktige brikker for hvert sitt lag. Foto: Jason Cairnduff (Reuters)

Viktig toppkamp

Om ikke Liverpool har mulighet til å signere Mbappé i 2020, så har de uansett en god mulighet til å ta sin første Premier League-tittel i samme år.

Merseyside-klubben har aldri vunnet Premier League-tittelen siden innføringen av dagens ligasystem i 1992. Sist gang klubben vant den hjemlige ligaen var tilbake i 1990.

Søndag tar de rødkledde imot tittelrival og regjerende mester Manchester City til en tidlig seriefinale hjemme på Anfield. Liverpool topper Premier League med 31 poeng etter elleve kamper.

Manchester City følger på plassen bak med 25 poeng på like mange spilte kamper.

Avspark søndag er klokken 17.30.