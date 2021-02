McCaskill fyrer løs mot Brækhus: - Mange har begynt å sette spørsmålstegn ved henne

Jessica McCaskill (36) heller ytterligere bensin på bålet etter kommentarene som fikk Cecilia Brækhus (39) til å reagere.

Disse kommentarene fikk mye oppmerksomhet etter forrige tittelkamp:

Det gjør Chicago-bokseren i dette Nettavisen-intervjuet, hvor hun sender ytterligere stikk i retning Norges største boksestjerne.

- At hun tar kommentarene til hjertet og lar følelsene vises, er et eksempel på nederlag i en fighter. Folk sa til meg at jeg var for uerfaren, for gammel og for slurvete. Jeg bryr meg ikke, men det gjør hun. Det er forskjellen, forteller Jessica McCaskill.

Dermed er temperaturen virkelig skrudd opp før VM-beltene igjen står på spill i Dallas 13. mars.

Etter å ha sikret seg weltervekt-beltene i Oklahoma i august og sjokkert store deler av bokseverdenen med å slå Brækhus, stilte McCaskill og hennes trener Rick Ramos opp i et YouTube-klipp, hvor Ramos blant annet uttalte at alle i hjørnet til Brækhus så gamle ut.

Han sa også at den norske boksestjernen virket forvirret underveis i kampen.

- Jeg tror hun prøvde å ha den meksikanske stilen, som Abel Sanchez lærer bokserne sine, men jeg tror hun ble forvirret sa blant annet Ramos, som også mente Brækhus' team virket ovenpå.

- Det var en arroganse i rommet - en sky av arroganse hos alle som jobbet i det hjørnet, uttalte han, og fikk støtte av McCaskill.

Brækhus omtalte senere kommentarene som «ganske ille» i en Twitter-melding, før hun i en pressemelding nylig ga klar beskjed om at McCaskills usportslige oppførsel viser at hun ikke er verdig til å bære VM-beltene.

Les også: Cecilia Brækhus mistet tittelbeltene etter tap mot Jessica McCaskill

- Jeg har fightet på et langt høyere nivå

Nettavisen tok kontakt med McCaskill og hennes trener Ramos, som holder til i Chicago.

36-åringen viser liten anger når hun blir konfrontert med reaksjonene hun har fått etter kommentarene hun og Ramos kom med.

- Mange er enige, og har også begynt å sette spørsmålstegn ved hennes kamphistorikk. Jeg har møtt verdensmestere halve karrieren min. Jeg har måttet ta belter fra verdensmestere, og våre bakgrunner er totalt forskjellige. Jeg har fightet på et langt høyere nivå, sier McCaskill, og viser til at Brækhus i store deler av karrieren har måttet forsvare sine VM-belter som tittelholder.

Det stopper imidlertid ikke der.

Chicago-bokseren forteller videre at hun mener Brækhus' fokus er skjørt, og sier hun ikke forventer stort annet fra bergenseren sammenlignet med tittelkampen i august, som endte med poengseier til McCaskill.

- Men jeg planlegger for alt, påpeker hun, før hun altså sier at Brækhus' Twitter-melding vitner om nederlag i en utøver.

- Da rematchen ble annonsert, sa Brækhus i sin pressemelding at dine negative kommentarer motiverer henne, og at slik usportslig oppførsel viser at du ikke er verdig beltene. Hva tenker du om det?

- Jeg er forbauset over hvilke kommentarer som har såret henne. Det er ingenting galt med en fighter som konstaterer fakta og holder fatt i det som er deres. WBC (bokseforbundet World Boxing Council, red. anm.) tolererer ikke mobbing, og jeg har alt for mange unge følgere til at jeg kan tråkke over streken. Jeg vil fortsette å gjøre hva jeg gjør. Punktum.

Brækhus: - Vil ikke ned på hennes nivå

Brækhus er forelagt kommentarene til McCaskill. «The First Lady», som inntil nylig har hatt base og camp i Chicago, sier hun imidlertid ikke har noen interesse av bidra til en offentlig skittentøysvask før det hele skal avgjøres i ringen.

- Jeg tror jeg holder meg for god til å kommentere. Jeg vil ikke ned på hennes nivå, sier hun kort til Nettavisen.

Hun er for tiden tilbake i Big Bear Lake i California, hvor hun nå forbereder seg på å vinne VM-beltene tilbake.

Det gjøres gjennom et beinhardt treningsopplegg.

- Akkurat nå legger jeg ned den tøffeste perioden med trening. Det er løping i snø klokken 06.00, og sparring på ettermiddagen, sier Brækhus.

Hun legger til at både formen, humøret og overskuddet er tilbake, og at situasjonen er helt annerledes enn før tapet sist.

Hun gjør likevel ikke noen spesielle endringer i treningsarbeidet.

- Jeg er mye bedre enn McCaskill så lenge jeg er meg selv i ringen. Jeg er selvfølgelig sulten, men jeg stresser ikke. Jeg vet jeg er en mye bedre bokser enn McCaskill, avslutter hun med.

Mener Brækhus ikke er mentalt sterk

McCaskills trener Ramos avslører overfor Nettavisen hvordan han nå jobber med McCaskill for at Chicago-bokseren skal få beholde beltene også etter omkampen mot Brækhus i mars.

- Vi må komme inn, og bevege oss. Vi må sette henne under press med kontinuerlige slagkombinasjoner, sier han, før også han sender en brannfakkel i retning 38-åringen.

- Hun er ikke mentalt sterk.

Han legger samtidig til at han jobber med flere overraskelser som kan tror kan komme til å sjokkere både Brækhus og bokseverdenen på ny 13. mars.

- Ja, og jeg kan ikke vente med at verden skal få se en enda skarpere McCaskill 13. mars.

Etter å ha gjennomført intervjuet med Nettavisen, la han også ut en melding på Twitter hvor han poengterer at oppgjøret i mars blir det første på McCaskills siste fem kamper hvor hun ikke møter en verdensmester.

Brækhus var storfavoritt før møtet i Oklahoma i august 2020, men bergenseren var ikke til å kjenne igjen i ringen, og tapte til slutt på poeng.

Tilbake sto McCaskill med beltene boksefans har vært vant med å se tilhøre Brækhus, og den amerikanske 36-åringen forteller at hun måtte bytte telefonnummer på grunn av den massive responsen.

Det gjorde hun imidlertid før kampen.

- Jeg visste at det ville dukke opp alt for mange personer så fort jeg vant. Jeg har en liten sirkel, og liker å ha det slik. Alle andre kan nå ut til meg i sosiale medier.

Etter oppgjøret i Oklahoma fikk også hun mye oppmerksomhet for at hun oppsøkte Brækhus i garderoben, hvorpå hun som en gest ga tilbake ett av beltene.

- Når du er i en lederposisjon, må du oppføre deg deretter. Du må håndtere og kontrollere alt slik man skal, sier hun på spørsmål om gesten, som fikk Brækhus til å ta til tårene.

Reklame Slik holder du varmen i vinter