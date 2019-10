McGregor: - Jeg er tilbake i januar

Conor McGregor annonserte på en pressekonferanse torsdag at han returnerer til UFC-buret i januar.

31-åringen varslet at han ga seg med MMA (mixed martial arts) i mars, men sa at han returnerer fullt fokusert under en pressekonferanse i Moskva torsdag.

Kampen skal arrangeres i Las Vegas 20. januar neste år, og selv om McGregor vet hvem som blir motstander, så ville han ikke ut med.

- Datoen er fastlagt. Det spiller ingen rolle hvem jeg møter, sa McGregor.

Ifølge ESPNs Ariel Helwani er Donald Cerrone og Justin Gaethje de to mest sannsynlige motstanderne.

Iren fortalte på pressekonferansen at han ser på 2020 som en sesong. Han vil først gå kamp i januar, deretter vil han møte vinneren av Jorge Masvidal og Nate Diaz, som møtes i november, deretter vil han ha omkamp mot Khabib Nurmagomedov.

McGregor har ikke vært i aksjon siden i oktober 2018. Da tapte han for tittelkampen i lettvekt mot Nurmagomedov.

31-åringen har nok ikke glemt det som skjedde i etterkant av den forrige matchen. Etter at Nurmagedov hadde blitt utropt til vinner hoppet han ut av ringen og angrep McGregor-leiren. McGregor ble også straffet etter å ha bidratt med sitt under tumultene i etterkant.

McGregor er tidligere UFC-mester i fjærvekt og lettvekt og har i flere år vært det største navnet i MMA.