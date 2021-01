McGregor gikk på MMA-karrierens første knockout-tap

Dustin Poirier revansjerte knockout-tapet fra 2014 da han slo ut Conor McGregor i Abu Dhabi natt til søndag.

Conor McGregor var storfavoritt før møtet med Dustin Poirier, men amerikaneren kom med en smart kampplan og endte opp med å slå ut McGregor i andre runde.

- Jeg er glad, men jeg er ikke overrasket. Jeg har gjort jobben. Først vil jeg si Conor tok tapet veldig proft. Jeg har ingenting annet enn respekt. Nå er det 1-1 og kanskje vi må gjøre det igjen, sa Poirier da han ble intervjuet i buret etter kampen.

McGregor tok tapet med fatning og mener den skuffende prestasjonen skyldes et års pause fra sporten.

- Det er vanskelig å overvinne inaktivitet over lengre tid. Sparkene hans mot beina var veldig bra. Beinet var dødt, og jeg var ikke så komfortabel som jeg trengte å være. Det handler om inaktiviteten, men Dustin er litt av en fighter, sa McGregor.

Den irske MMA-stjernen lover at han kommer tilbake i UFCs oktagon.

- Selvfølgelig. Jeg trenger å holde meg aktiv, folkens. Du kommer ikke unna å være inaktiv i denne businessen. Denne er vanskelig å svelge. Jeg har lagt ned mye arbeid. Jeg skulle gjerne representert laget mitt på en bedre måte, men vi får muligheten igjen, sa McGregor videre.

UFC-presidenten fikk nei fra Khabib

På pressekonferansen etter kampen fortalte UFC-president Dana White at han var i kontakt med tittelholder Khabib Nurmagomedov etter kampen. Dagestaneren, som i utgangspunktet har annonsert at han legger opp, er sterkt ønsket tilbake av White.

Det ønsket ser ikke ut til å gå i oppfyllelse for den mektige UFC-sjefen, som nok håpet på McGregor-seier og en mulig omkamp mot Nurmagomedov. Det første møtet mellom de to satte nemlig ny pay-per-view-rekord for UFC i Nord-Amerika med 2,4 millioner salg.

- Han sa til meg «Dana, vær ærlig med deg selv. Jeg er så mange nivåer over disse gutta. Jeg har allerede slått dem». Jeg vet ikke, men det høres ikke veldig lovende ut. Han har jo i grunn lagt opp. Det er jeg som har forsøkt å få ham til å ta en kamp til, sa White.

Dermed ser det ut til at lettvekttittelen er ledig og trolig er Dustin Poirier høyaktuell for en kamp om beltet etter nattens knockoutseier. Motstander kan i så fall bli Michael Chandler, som også vant på knockout i sin UFC-debut mot Dan Hooker på samme stevne.

White er nå usikker på hvor veien går videre for McGregor og mener rikdommen iren har opparbeidet kanskje har gjort ham mindre sulten på suksess i UFC-buret.

- Jeg er en stor Rocky-fan. Dette er som Rocky 3. Når du går av en 310-fots yacht og lever det gode livet, er det vanskelig å være villmann, når du lever livet han lever og har pengene han har. Da han kom opp var han en ung, sulten gutt, som ikke hadde penger. Han ville ha fine ting, fine dresser, fine biler og fine hus. Han har alt han noen gang kunne ønske seg, så jeg vet ikke. Det går den veien eller den veien, sa White og pekte til høyre og venstre.

McGregor tatt ned i første runde

McGregor, som før kampen hadde lovet en tidlig knockout, kom som ventet framover fra start og presset Poirier mot burveggen. Poirier lyktes imidlertid med en tidlig nedtakning, men McGregor var raskt på beina igjen.

Deretter ble de neste par minuttene utkjempet i klinsjen inntil buret. Da McGregor separerte fra klinsjen med snaut to minutter igjen, landet han et par solide treffere, som Poirier tok imot. Amerikaeneren svarte selv med noen lave spark mot McGregors ledende bein.

Poirier fortsatte å gå for for spark mot beinet til iren i den andre runden, og McGregor klarte ikke å blokkere noen av dem, noe som etter hvert begynte å ødelegge bevegelsene hans.

Deretter landet Poirier den avgjørende slagkombinasjonen, som sendte McGregor i kanvasen og sørget for MMA-karrierens første knockout-tap for superstjernen.

