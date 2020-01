McGregor konfrontert med voldtektsanklager - publikums reaksjon vekker avksy

UFC-president Dana White og publikum satte en effektiv stopper for spørsmål om de alvorlige anklagene natt til torsdag.

Tidligere denne uken omtalte Nettavisen for første gang voldtektsanklagene mot UFC-stjernen Conor McGregor.

Det var New York Times som i oktober rapporterte at den irske kampsportprofilen for andre gang i løpet av et år er under etterforsking for seksuelt overgrep.

McGregor ble delvis konfrontert med anklagene i et intervju med ESPN og Ariel Helwani tidligere denne uken, uten at iren fikk mange oppfølgingsspørsmål.

Natt til torsdag ble det avholdt pressekonferanse i Las Vegas, der lørdagens kamp mellom Conor McGregor og Donald Cerrone skulle promoteres.

Pipekonsert

Morgan Campbell, journalist i Toronto Star og New York Times, tenkte det var en god anledning til å grave dypere i saken.

Det viste det seg ikke å være.

Etter et par innledende spørsmål om det sportslige fikk Campbell mikrofonen og reiste seg.

- Jeg har et par spørsmål til Conor om hans juridiske problemer. Conor, hva kan du fortelle oss ... var alt Campbell rakk å si før pipekonserten fra publikum startet mot journalisten.

I tillegg brøt McGregors motstander Donald Cerrone inn og og avbrøt journalisten.

- Vi er her for å snakke om kampen, ikke om hva han gjør utenfor fightingen. Hvorfor fortsetter dere å gå dit? sa Cerrone, mens pipekonserten mot Campbell runget.

MØTES LØRDAG: Conor McGregor og Donald Cerrone møtes i T-Mobile Arena i Las Vegas. Foto: John Locher (AP)

McGregor sa ikke et ord

UFC-president Dana White var heller ikke begeistret for journalistens spørsmål.

- Han svarte på disse spørsmålene i går på ESPN, sa White.

Campbell ga seg imidlertid ikke der.

- Kan du fortelle oss noe spesifikt om statusen på anklagene om seksuelle overgrep? spurte Campbell.

- Han svarte på det i går, gjentok White, før pipekonserten mot Campbell intensiverte seg.

- Var dere på noe tidspunkt bekymret for at dette skulle sette denne kampen i fare.

- Nei, svarte White kontant.

McGregor satt uvanlig stille, uten å gi så mye som et ord da Campbell stilte sine spørsmål.

Publikums reaksjon på journalistens spørsmål om voldtektsanklagene skaper nå reaksjoner:

- Tiden vil vise alt

I intervjuet med ESPNs Ariel Helwani tidligere denne uken, sa McGregor følgende om anklagene:

- Jeg kan ikke si noe om det. Det må bare spille seg ut.

- Plager det deg at de skrives slike ting om deg? sa Helwani.

- Ville det plaget deg? svarte McGregor, før journalisten svarer bekreftende.

- Der ser du. Tid, Ariel. Tålmodighet. Tålmodighet er en ferdighet vi må mestre. Tålmodighet er en av de mest verdifulle ferdighetene et menneske må mestre. Jeg jobber hardt for å mestre det, og jeg føler at jeg nærmer meg. Tiden vil vise alt, sa McGregor videre.

Conor McGregor er tilbake i UFCs oktagon for første gang siden oktober 2018 når han møter Donald Cerone natt til søndag. Kampen ser du på Viaplay pay-per-view for 499 kroner.