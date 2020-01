McGregor med rask knockout i comebacket

Donald Cerrone bukket nok en gang under for presset da Conor McGregor var tilbake i UFC-buret i natt.

Conor McGregors comeback i UFCs oktagon ble et kort et da Donald «Cowboy» Cerrone var motstander i Las Vegas natt til lørdag.

Den irske superstjernen gikk hardt ut fra start landet flere skulderslag i klinjsjen, et høyt spark mot hodet til sin amerikanske motstander og en slagkombinasjon som gjorde at Cerrone var ute av det allerede etter 40 sekunder.

- Jeg skrev historie her i kveld. Jeg er den første i UFC som har levert knockout i tre vektklasser; i fjærvekt, lettvekt og weltervekt. Jeg er veldig stolt. Tusen takk for støtten, sa McGregor da han ble intervjuet av kommentator Joe Rogan i buret etter kampen.

- Dette er for det irske folket, og for min mor der hjemme, sa McGregor videre.

Donald Cerrone ble etter kampen fraktet til sykehus i Las Vegas, melder ESPNs Ariel Helwani.

FIKK SEIERSKYSS: Conor McGregors samboer Dee Devlin gratulerte UFC-stjernen med seieren etter at kampen var over. Foto: Mike Blake (Reuters)

Åpner opp for storkamper

UFC-president Dana White uttalte nylig at McGregor stør først i køen for en kamp mot vinneren av Khabib Nurmagomedov og Tony Ferguson, som møtes om lettvekt-tittelen i april.

Da McGregor ble spurt om veien videre, sa han følgende til Joe Rogan:

- Jeg liker virkelig denne vektklassen. Jeg føler meg ordentlig bra, men jeg er ikke helt der ennå. Jeg må legge ned en jobb for å komme dit jeg var. Jeg skal feire i kveld, tilbringe tid med familien og komme meg inn på trening igjen. Hver en av disse tullingene kan få det. Hver eneste en av dem, det har ingentig å si.

Motstander Cerrone innrømmer at han var overrasket over McGregors aggressive start på kampen.

- Han traff meg med albuen med en gang og sparket meg i hodet. Han overrasket meg 100 prosent. Jeg har ikke vært borti noe lignende. Han traff meg i nesa, så jeg begynte å blød med en gang, gikk tilbake og sparket meg i hodet, sa Cerrone.

Bukket under for presset

Conor McGregor er tidligere titteltholder i fjærvekt (66 kg) og lettvekt (71 kg), mens lørdagens kamp ble utkjempet i weltervekt (77) kg - en vektklasse iren slipper å kutte vekt til.

Lørdagens motstander Donald Cerrone holder en rekke UFC-rekorder, blant annet flest UFC-kamper og seirer, men 36-åringen har aldri sikret seg en tittel. Tvert imot har han etter hvert blitt kjent for å bukke under når presset er for stort.

Slik gikk det også natt til søndag, da Cerrone virket takknenmlig nok for i det hele tatt å få sjansen til å gå kamp mot McGregor.

Også da han kjempet om lettvekt-tittelen mot Rafael Dos Anjos i 2015 ble det knockout-tap etter et drøy minutt for 36-åringen.