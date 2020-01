McGregor slår tilbake mot påstander om seksuelle overgrep

Conor McGregor benekter anklagene som har blitt rettet mot ham det siste året.

I oktober skrev blant andre New York Times at UFC-stjernen Conor McGregor for andre gang i løpet av et år er under etterforsking for et angivelig seksuelt overgrep.

Den andre anklagen kom fra en kvinne i 20-årene, som hevder at McGregor forgrep seg på henne i et kjøretøy, utenfor en pub i Dublin.

På det tidspunktet var den irske idrettsstjernen allerede under etterforsking for en annen angivelig voldtekt i Dublin i desember.

Benekter anklagene

I et intervju med ESPNs Ariel Helwani, som ble publisert mandag kveld norsk tid, ble McGregor spurt om anklagene mot ham.

- Jeg kan ikke si noe om det. Det må bare spille seg ut.

- Plager det deg at de skrives slike ting om deg? sier Helwani.

- Ville det plaget deg? svarer McGregor, før journalisten svarer bekreftende.

NEKTER SKYLD: Conor McGregor nekter for å ha vært involvert i ovregrepene han beskyldes for. Her er han utenfor Dublin District Court, der iren ble bøtelagt for å ha slått en mann på en bar i den irske hovedstaden. Foto: Brian Lawless (AP/NTB Scanpix)

- Der ser du. Tid, Ariel. Tålmodighet. Tålmodighet er en ferdighet vi må mestre. Tålmodighet er en av de mest verdifulle ferdighetene et menneske må mestre. Jeg jobber hardt for å mestre det, og jeg føler at jeg nærmer meg. Tiden vil vise alt, sier McGregor.

- Akkurat nå er jeg fokusert på kampen, på positivitet og gode tanker. Jeg skal be en bønn for de som forbanner meg og prøver å skade meg med disse tingene.

- Du benekter anklagene som er rettet mot deg?

- Ja, selvfølgelig, Ariel. Seriøst. Tiden vil avsløre alt.

McGregor ble også spurt om påstandene fra en Liverpool-kvinne, som hevdet at iren var faren til barnet hennes. Senere tok UFC-stjernen en DNA-test som viste at han ikke var faren til barnet.

- To og et halvt år pågikk det. Det var tøft, erkjenner McGregor.

UFC-presidenten: - Ikke siktet for noe

31-åringen er tilbake i UFCs oktagon når han møter Donald Cerrone i Las Vegas førstkommende lørdag.

I en kommentar i Forbes Magazine skrev Trent Reinsmith nylig at UFC ikke burde booket McGregor mens han er under etterforsking for seksuelle overgrep.

UFC-president Dana White ble nylig spurt av ESPN om hvordan organisasjonen stiller seg til dette.

- Han har ikke blitt siktet for noe. Du kan ikke hindre en persons mulighet til å tjene til livets opphold når han ikke er siktet for noe som helst, svarte White.

- Conor har tatt mange dårlige valg de siste årene. Utrolig mange dårlige valg, men han har erkjent straffskyld, tatt straffen sin og ordnet opp i alle sakene der han har vært siktet, sa White videre.

I trøbbel med loven en rekke ganger

McGregor havnet i New York-politiets søkelys da han og flere venner i 2018 gikk til angrep på en buss der flere UFC-fightere, blant andre Khabib Nurmagomedov, var passasjerer.

I mars 2019 havnet iren igjen i trøbbel med loven etter å ha slått mobiltelefonen ut av hånda på en mann som filmet ham utenfor et hotell i Miami. Videre trampet han på mobilen før han puttet den i sin egen lomme og gikk.

I august i fjor kom det ut en overvåkingsvideo fra en bar i Dublin, som viste at McGregor slo en mann i ansiktet.

Den irske superstjernen hevder nå at alle utenomsportslige ting er lagt bak ham og at han nå er fullt fokusert på familien sin og lørdagens møtet med Donald Cerrone i Las Vegas.

